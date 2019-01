L’Under20 della Sba è al comando del campionato regionale

La squadra, allenata da Antonio Bindi, ha colto otto vittorie in nove gare ed è la sorpresa della stagione

Otto vittorie in nove gare e un solido primato in classifica. L’Under20 Rosini è la vera sorpresa della stagione dellaScuola Basket Arezzo perché, con una squadra costruita senza ambizioni e con un gruppo alle ultime esperienze nel settore giovanile, si è piazzata ai vertici del campionato regionale di categoria. Questa formazione è stata allestita con nove atleti nati tra il1999 e il 2000 che, supportati di partita in partita dall’innesto diragazzi dell’Under18, sono stati affidati all’esperienza di coach Antonio Bindi che già li aveva allenati nel 2015 nell’Under15 conducendoli fino alla finale del titolo toscano.

Questo connubio di successo si è rinnovato anche in questa stagione, con la squadra della Sba che tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019 ha imposto il proprio gioco, ha messo in fila sei successi consecutivi e ha legittimato il primo posto. Il prossimo impegno sarà giovedì 17 gennaio con la trasferta contro il Valdisieve, con l’obiettivo di allungare la striscia positiva e di ottenere ulteriori punti necessari per andare a chiudere il girone nei primi due posti che permetteranno diapprodare da una posizione di classifica favorevole alle finali regionali per il titolo. A dare ulteriore valore a questo percorso è il fatto che molti dei ragazzi dell’Under20 Rosini stanno vivendo un doppio impegno e si stanno allenando anche con le squadre seniores, con Lorenzo Bichi e Samuele Gramaccia che sono nel giro della serie C, e Niccolò Baielli, Michele Martinelli, Gabriele Pietrucci e Simone Romagnolo che sono con la Promozione. A chiudere la rosa, infine, sono Elia Bianchini, Mohamed Cabdulqaadir e Pierflavio Semeraro.«Nessuno si sarebbe immaginato una stagione tanto entusiasmante -commenta Bindi. – La squadra, infatti, è stata allestita per valorizzareragazzi che trovavano poco spazio nelle seniores o che stanno giocando la loro ultima stagione nel giovanile prima dell’università. Invece questo gruppo sta dimostrando di essere di ottimo livello e sta inanellando tante vittorie che stanno regalando gratificazioniall’intera società».