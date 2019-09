Lunedì 30 settembre all’Università è il Welcome Day. Ad Arezzo, nel campus del Pionta, al via le lezioni del nuovo anno accademico

Iniziano lunedì 30 settembre ad Arezzo, nel campus universitario del Pionta, le lezioni dell’accademico 2019/2020. Mentre proseguono le immatricolazioni ai corsi dell’Università di Siena, il Dipartimento di Scienze della formazione e della comunicazione interculturale organizza per le matricole il Welcome Day, per facilitare il loro inserimento nell’ambiente universitario.

A dare il benvenuto agli studenti, dalle ore 9,30 in aula magna (viale Cittadini, palazzina Donne del campus), il direttore del Dipartimento Ferdinando Abbri, i docenti e gli studenti tutor. Verranno presentati i corsi di laurea, le attività di tirocinio, le opportunità di studio all’estero, i servizi della Biblioteca e gli spazi di Campus Lab, a disposizione per studiare e progettare insieme.

Le matricole, e chi ancora deve iscriversi, potranno rivolgersi ai docenti e agli studenti tutor per qualsiasi domanda. Saranno attivi anche il punto di informazione dell’Azienda regionale per il diritto allo studio (Dsu) sul servizio mensa e i contributi economici, il servizio per l’Inclusione degli studenti con disabilità e con difficoltà di apprendimento (Dsa) e un corner di accoglienza degli studenti Erasmus.

Per informazioni: www.dsfuci.unisi.it, telefono 0575 9261, fan page Facebook del Dipartimento universitario ‘Scienze della formazione, umane e della comunicazione interculturale’.

Le immatricolazioni sono aperte fino al 31 ottobre.