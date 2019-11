Macellai toscani, il presidente Rossi ospite a Unomattina

La carne e la sua provenienza, dal pascolo al consumatore. Sarà il presidente dei macellai di Confcommercio Toscana Alberto Rossi ad approfondire l’argomento martedì 5 novembre ad Unomattina, storica trasmissione di Rai1 che si occupa di attualità, cronaca, politica e salute.

La puntata, condotta da Roberto Poletti e Valentina Bisti, avrà come tema centrale la carne rossa: “Sono stato contattato in qualità di esperto dalla produzione Rai – spiega il presidente di Federcarni Toscana Rossi – affronteremo ogni dettaglio legato a questo tipo di carne, come è allevata, come si riconosce e quali sono le varie certificazioni che la contraddistinguono. Parleremo anche di dove e come vivono gli animali da cui deriva e come sono controllati prima di arrivare nelle nostre macellerie, ormai presidi di qualità e garanzia”.

Ma non sarà solo una puntata “teorica” quella che andrà in onda martedì prossimo alle 7.40 del mattino: “Presenterò anche dei tagli anatomici, soprattutto quelli poveri così da rivalutarli e consigliarne preparazione e cottura per un buon piatto – conclude Rossi – Preparerò, inoltre, dei pronti a cuocere ed esporrò una ricetta facile da realizzare ma molto appetitosa, come noi macellai sappiamo fare”.