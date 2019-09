Maltempo: codice arancione ad Arezzo per rischio temporali forti

Nell’app “cittadino informato” le indicazioni per un corretto comportamento

Allerta meteo confermato anche ad Arezzo. Dalle 12 alle 24 di domenica 22 settembre è stato emanato il codice arancione per rischio temporali forti con cumulati medi di 30 mm e fino a 60-80 mm in occasione di precipitazioni più intense.

Il codice di allerta arancione indica la possibilità di eventi pericolosi e diffusi, con probabili danni a strutture e infrastrutture e possibile rischio per la popolazione.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a prestare la massima attenzione, in particolare negli attraversamenti dei corsi d’acqua e delle zone depresse, a non sostare nelle zone circostanti agli alvei dei corsi d’acqua, a non attraversare con l’auto zone allagate anche solo di pochi centimetri, a mettere in salvo i beni collocati in locali allagabili, a non sostare in cantine e nei locali seminterrati potenzialmente allagabili. Nell’app “Cittadino Informato”, tutte le indicazioni per un corretto comportamento in caso di eventi metereologici pericolosi.