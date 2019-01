Master sull’internazionalizzazione delle imprese, ci si può iscrivere entro il 14 gennaio

E’ organizzato dal Dipartimento di Arezzo dell’Università di Siena in collaborazione con la Camera di Commercio

Scade lunedì 14 gennaio il termine per iscriversi alla nuova edizione del master in “Sviluppo e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese”, organizzato ad Arezzo – tra le prime province Italiane per quantità di esportazioni – dal Dipartimento dell’Università di Siena in collaborazione con la Camera di Commercio.

Il corso offrirà una preparazione linguistica, giuridica, aziendale e di formazione per preparare manager capaci di sostenere le aziende che vogliono presentare i loro prodotti nei mercati esteri. Saranno anche approfonditi temi legati in particolare alle realtà cinese, russa e statunitense. Nel master, oltre alle lezioni in aula, sono previsti seminari e incontri con imprenditori e professionisti per presentare i progetti di stage che potranno essere svolti in vari ambiti: uffici export, marketing internazionale, relazioni con clienti e fornitori esteri, servizi bancari per le esportazioni, fiere e congressi, sia in Italia che all’estero.

Alcuni partecipanti alle precedenti edizioni del corso – la maggior parte dei quali già lavora – hanno svolto il tirocinio in Cina, Paese con il quale l’Università di Siena intrattiene rapporti di scambio e di collaborazione didattica e scientifica. Il master dedica ampio spazio all’approfondimento linguistico, in particolare della lingua inglese commerciale, con la possibilità di conseguire anche le certificazioni internazionali Cambridge Business English.

La tassa di iscrizione è di 1800 euro. Ulteriori informazioni e il bando sono pubblicati nella sezione post laurea del sito dell’ateneo, www.unisi.it, e del dipartimento, www.dsfuci.unisi.it/mastersipmi.