Melina, lo spettacolo al Mario Spina

Teatro Mario Spina, va in scena Melina

Domenica 8 Dicembre alle ore 17:00

Lo spettacolo, scritto da Lorenzo Bachini, diretto da Livio Valenti è una favola originale che parla ai bambini delle meraviglie della natura, della paura della crescita e dei cambiamenti, di come la vita sia un continuo divenire e di come anche il destino, per quanto inevitabile, debba essere affrontato, assecondando i nostri sogni e desideri. Cosa succederebbe se un fiore improvvisamente iniziasse a parlare? Quale sarebbe il suo punto di vista sul mondo e sugli esseri umani? Un bel giorno, un signore al parco legge il giornale tranquillamente seduto su di una panchina, quando una voce proveniente dal ramo di un albero lo chiama: è un piccolo fiore. Inizia così una tenera amicizia dove i due si annusano, si sfiorano, si confrontano e si confessano l'un l'altro; ma poi improvvisamente, il fiore inizia a perdere i petali, a cambiare forma. Si spaventa e teme di essere malato, ma in realtà è solo il principio di una trasformazione, quella a cui il fiore era destinato fin da sempre, ovvero diventare una mela! Con queste premesse, inizia una divertente antologia di racconti e aneddoti in cui le mele la fanno da protagonista, storie che serviranno a infondere coraggio al neo frutto per affrontare il proprio destino.

BIGLIETTO UNICO EURO 6

Pro Loco Castiglion Fiorentino , piazza Risorgimento

dal lunedì al sabato ore 10 – 12 e 16 – 18

il giorno di spettacolo dalle ore 16,00 presso la biglietteria del Teatro in Via Trieste 6.

INFO

Info line: 339 8556862 [email protected]

www.communitylive.it

Ufficio Stampa Community News: [email protected]