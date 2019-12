Mercatini di Natale: cinque settimane di magia

Non si ferma il Villaggio Tirolese di Arezzo, arrivato alla quinta settimana di magia. Fino al 15 dicembre, dalle 10 alle 21, si potrà vivere il mercatino con la sua grande Baita, le 34 casette e lo spettacolo di luci “Big Light” che illuminano le case torri nel cuore della città. Torna l’appuntamento con la Casa di Babbo Natale nel palazzo di Fraternita e il Villaggio Lego al Prato, le attrazioni formato famiglia tra le più gettonate della Città del Natale. Spazio anche alla cultura con lo speciale pacchetto di Confguide “Arezzo e la magia del Natale”.

Prosegue senza sosta la magia del grande Villaggio Tirolese di piazza Grande, diventato ormai un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti di Arezzo Città del Natale. Il mercatino tra i più conosciuti in Italia, organizzato grazie alla regia di Confcommercio, la collaborazione della Fondazione Arezzo Intour, il contributo di Banca Valdichiana, Camera di Commercio di Arezzo-Siena e il patrocinio del Comune di Arezzo, per la quinta settimana consecutiva è pronto ad accogliere nuovi turisti nel suo scenario mozzafiato, tra fasci di luce che illuminano i palazzi e le suggestive baite in legno.

Fino a domenica 15 dicembre le 34 casette collocate sul lastricato di piazza saranno aperte dalle 10 alle 21, con la grande Baita Tirolese che rimarrà aperta fino alle 23 per dare la possibilità a tutti di godersi le prelibatezze del mercatino al caldo della struttura interna o nella suggestiva terrazza panoramica in un contesto unico nel suo genere. Con l’arrivo del buio, infatti, prende vita lo spettacolo di “Big Light” che trasforma i palazzi e le torri di piazza Grande in veri e propri dipinti, grazie a fasci di luce di ultima generazione. Le luci verranno proiettate dal giovedì alla domenica a partire dalle ore 17.00.

Non si fermano inoltre le attrazioni formato famiglia con La Casa di Babbo Natale in piazza Grande e il Villaggio Lego al parco del Prato, che continuano ad ottenere consensi non solo dai bambini, ma anche dai più grandi! Nel palazzo di Fraternita si potrà entrare per conoscere il vero Santa Claus e fermarsi nei vari laboratori per i più piccoli: caricature, disegni, trucca bimbi e tante altre attività renderanno indimenticabile l’esperienza dei visitatori, che saranno accolti dal Babbo Natale più illuminato del mondo. Saranno due i weekend di apertura, il 14/15 e il 21/22, mentre nell’ultima settimana aperture straordinarie anche il 23, 24, 25 e 26 dicembre, sempre dalle 10 alle 18 (ingresso € 3 per i bimbi, € 5 per gli adulti e gratis sotto i 3 anni).

Stessa cosa per il Christmas Brick Art al Prato che, in via del tutto eccezionale, rimarrà aperto anche il 27, 28 e 29 dicembre dalle 10 alle 18. In questo incredibile mondo di mattoncini persone di tutte le età potranno costruire le Lego dei sogni e divertirsi ad ammirare le fantastiche esposizioni realizzate dal Club del Mattoncino. Tra le attrazioni anche il gioco dell’oca, la pista delle macchinine telecomandate e il Mifing Lab. Il costo di ingresso è di € 5 per grandi e piccini (gratis sotto i 3 anni).

Continua a mietere successi lo speciale pacchetto di Conguife “Arezzo e la magia del Natale”, un tour guidato della durata variabile di 1 o 3 ore insieme ad una guida abilitata. Sarà un viaggio alla scoperta del prezioso crocifisso del Cimabue, della cattedrale gotica di San Donato fino ad arrivare ai numerosi palazzi storici tra i quali il Palazzo della Fraternita dei Laici con il suo suggestivo orologio lunare, il Palazzo dei Priori e Palazzo Pretorio; e ancora la Casa natale di Francesco Petrarca, la romanica Pieve di Santa Maria fino alla monumentale piazza Grande dove è allestito il Villaggio Tirolese, chiusa a nord dal grande loggiato progettato da Giorgio Vasari a fine Cinquecento. Per prenotare questa esperienza è necessario contattare Rita Di Felice (3315025517) e Laura Bonechi (338 2419829).