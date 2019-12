Borgo del Natale: gli eventi del fine settimana a Sansepolcro

Le associazioni della Città di Piero propongono numerose iniziative nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 dicembre

Dopo il grande successo del weekend inaugurale, con tanti cittadini e visitatori in giro per le vie del centro storico, il Borgo del Natale torna questo fine settimana con una serie di appuntamenti imperdibili.

La rassegna organizzata dal Comune di Sansepolcro in collaborazione con i commercianti, le associazioni di categoria e culturali del territorio riprenderà sabato 14 dicembre con l’inaugurazione della casa di Babbo Natale a Porta Romana, aperta già dal mattino. L’enogastronomia sarà grande protagonista dei primi eventi pomeridiani con il giro cantine in compagnia di AIS e l’avvicinamento all’olio con AICOO. Alle 17:00, in piazza Torre di Berta, appuntamento imperdibile con lo spettacolo di trasformismo su trampoli “Alto Livello” a cura di Confcommerico. La giornata si concluderà con gli Elfi della Compagnia Teatro Popolare e l’esibizione degli Sbandieratori con i ragazzi di Casa di Rosa.

La giornata di domenica 15 dicembre si aprirà alle 10:00 con una nuova passeggiata per il Borgo con la ProLoco Sansepolcro, il giro cantine con AIS e la casa di Babbo Natale a Porta Romana. Al via al pomeriggio l’evento “Carol Natalizi per le vie del Borgo” a cura dei Commercianti del Centro Storico. Alle 16:30, spazio alla Ciclistica Sansepolcro con la Sfilata dei Babbi Natale in bicicletta, al quale seguirà l’omaggio al Natale del gruppo Il Lauro. Momenti di dolcezza, a Porta Fiorentina, con lo stand della cioccolata calda offerta gratuitamente dall’associazione Le Centopelli.

Gli eventi in centro si concluderanno con due appuntamenti musicali in programma alle 17:00 nella chiesa del Bambin Gesù con gli Amici della Musica e alle 18:00 nella chiesa dei Servi di Maria con il Centro Studi Musicali Valtiberina. Anche la frazione di Santa Fiora parteciperà ai festeggiamenti con l’evento “Caro Babbo Natale” in programma alle 16:00 e curato dalla locale ProLoco.

Ad accompagnare questi numerosi eventi, come sempre, l’esposizione di ‘arte presepale’, il villaggio degli elfi, la collettiva di pittura e le mostre accademiche organizzate dall’Accademia Enogastronomica della Valtiberina durante l’intero periodo delle festività.