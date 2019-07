Modifiche alla sosta e alla circolazione

Da giovedì 25 luglio fino a lunedì 29 scatta il divieto di transito pedonale nel marciapiede di viale Mecenate dal civico 27 al civico 35/2 con orario 8,30 – 18,30. Nel corrispondente tratto di carreggiata sono previsti il divieto di sosta e un restringimento provvisorio della carreggiata.

Da venerdì 26 luglio a venerdì 9 agosto, i lavori per la fibra ottica comporteranno il divieto di sosta con rimozione in via Marco Perennio dal civico 46/C al civico 84, in via Bologna dall’intersezione con via Genova a quella con via Marco Perennio, in via Lazio, in via Monte Bianco, in via Benedetto Varchi, in via Monte Falterona, in via Pratomagno dal civico 23 all’intersezione con via Marco Perennio, in via Genova dal civico 41 all’intersezione con via Marco Perennio, in via Firenze dal civico 25 all’intersezione con via Marco Perennio, in via Monte Cervino dall’intersezione con via Benedetto Varchi a quella con via Monte Bianco. Orario 8,30 – 18,30. La natura del cantiere potrà comportare nelle strade suddette la chiusura dei marciapiedi ai pedoni, il senso unico alternato o il restringimento provvisorio della carreggiata.

Prosegue il posizionamento dei nuovi cassonetti Easy per la raccolta dei rifiuti: scatta il divieto di sosta dalle 7 alle 18 sabato 27 luglio in via Isonzo dal civico 48 al civico 52, lunedì 29 luglio in via Trasimeno tra il civico 8 e il civico 10/A, venerdì 9 agosto in via Schiaparelli tra il civico 3 e il civico 5 e venerdì 30 agosto in via X Dicembre 1948 tra il civico 42 e il civico 32.