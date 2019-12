Montevarchi in festa per il Natale

Tutto pronto nel centro storico della città per l’inizio dei festeggiamenti del Natale 2019 che prenderanno il via sabato 7 dicembre alle 17 con l’accensione dell’albero in piazza Varchi, seguito dal lancio dei palloncini. Contemporaneamente sarà acceso anche il sistema di filodiffusione di musica natalizia che ci accompagnerà per alcune ore tutti i giorni lungo via Roma, in piazza Varchi e in piazza Magiotti. Su piazza Varchi si svolgerà anche un gioco di luci che in queste settimane, nelle ore serali, illuminerà la piazza e i palazzi circostanti. Sempre sulla piazza sono state predisposte alcune aiuole addobbate con alberi di Natale un piccolo salotto adornato di piante e nelle altre zone si alterneranno giostre, attrazioni e spettacoli vari. Tutta via Roma è già illuminata da alcuni giorni, oltre ad altre zone del centro storico e le vie limitrofe.

All’accensione del grande albero di Natale seguirà il lancio di palloncini e l’animazione musicale con Manuele Fornasari “Lele Sugar” in Piazza Varchi. Alle 19.30 presso l’oratorio del Centro Pastorale Guido Guerra si svolgerà la conferenza dal titolo “La cucina come arte meccanica “a tempo” di Leonardo”, una conversazione a cena con A. Bernardoni, F. Kieffe, A. Neuwahl e M. Biffi organizzata da Slow Food Valdarno (in questo caso la prenotazione è obbligatoria per info e prenotazione: 3713854385 [email protected] Domenica 8 Dicembre lungo via Roma dalle ore 10 alle ore 19 torna il Mercatale in strada, con il Mercato Coperto degli Agricoltori. Lungo via dei Musei dalle ore 9 alle ore 20 si terrà la Fiera d’Inverno.

Alle ore 16.00 presso la Chiesa di Santa Maria al Giglio Concerto dell’Immacolata con il Corpo Musicale G. Puccini. Alle ore 16.30 in piazza Magiotti ci sarà l’esibizione del mago delle bolle D’Artagnan. Sempre alle 16.30, ma in piazza Varchi, ci sarà una animazione con simulatore 3D (evento a pagamento). Alle ore 17.00 in Palazzo del Podestà si terrà la conferenza del Prof. Antonio Natali dal titolo “La montagna sul mare. L’annunciazione di Leonardo”. La giornata terminerà alle ore 20 al centro pastorale del Giglio dove si esibirà la cantante Amara, ospite della Parrocchia e autrice di bellissime canzoni interpretate anche da Fiorella Mannoia. L’esibizione di Amara è al centro di una serata di festa con testimonianze, canto e ospiti speciali presentata da Beatrice Bocci e Alessandro Greco