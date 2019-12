Centrale di sterilizzazione, il San Donato tra i primi in Italia con la certificazione di qualità

Ogni anno la struttura sterilizza 356 mila strumenti chirurgici. Il plauso del direttore generale

Rinnovata la Certificazione di qualità ISO 9001 per la Centrale di Sterilizzazione dell’ospedale San Donato di Arezzo, che ogni anno sterilizza 356 mila strumenti chirurgici utilizzati tra ospedale, distretto e i vari servizi. Una mole di lavoro enorme che può contare sulla massima qualità, di nuovo riconosciuta e certificata.

“Ringrazio il personale tutto per la professionalità che ogni giorno mette in campo – ha dichiarato la coordinatrice Patrizia Russo – Stiamo proseguendo nel percorso che ci ha indicato la Direzione Aziendale e siamo orgogliosi di essere tra i primi Centri di sterilizzazione pubblici italiani ad avere questa certificazione, una garanzia sia per noi lavoratori che per i cittadini”.

“Non possiamo che fare un plauso a chi lavora nella Centrale di sterilizzazione del San Donato, per un impegno quotidiano che spesso rimane nascosto ma è fondamentale per tutta l’attività chirurgica – ha concluso il direttore generale Antonio d’Urso – La certificazione è uno stimolo a fare sempre meglio”.