Motociclista spacciatore arrestato dai carabinieri

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di San Giovanni Valdarno hanno arrestato un pregiudicato italiano, senza fissa dimora e ormai da tempo disoccupato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il soggetto, ben noto da tempo alle Forze dell’Ordine si spostava agilmente in tutto il Valdarno arrivando anche a sconfinare tra Figline e Incisa, grazie alla sua motocicletta dalla potente cilindrata con la quale svicolava tra le strade cittadine rappresentando così un obiettivo complesso da gestire per i tutori della legge.

I militari dell’Arma hanno dunque dovuto aguzzare non poco l’ingegno per catturarlo, decidendo di aspettarlo all’uscita del casello autostradale di Incisa. Il tutto si è svolto in un lampo grazie anche al supporto dei Carabinieri della Compagnia di Figline Valdarno i quali hanno bloccato il traffico all’altezza di un incrocio ove sono in corso lavori stradali, proprio nei pressi del casello autostradale, mentre in maniera fulminea i Carabinieri in borghese del Nucleo Operativo della Compagnia di San Giovanni Valdarno appostati in macchine civetta confuse nel traffico sono scesi dalle automobile e con rapidità sono accorsi a bloccare ed arrestare il malvivente.

Quest’ultimo è stato trovato in possesso di diversi ovuli per un totali di undici grammi circa di cocaina dal valore approssimativo di cinquecento euro. La perquisizione presso il domicilio temporaneo dell’arrestato ha poi permesso a gli inquirenti di rinvenire del bicarbonato con cui lo spacciatore tagliava la droga e degli involucri in plastica con cui poi confezionava e rivendeva il prodotto finito.

Per altro lo spacciatore non aveva rinnovato la patente, scaduta ormai da tre anni, ed il veicolo circolava senza assicurazione e senza aver effettuato i controlli tecnici previsti. Il mezzo è ovviamente stato sequestrato dai Carabinieri che hanno così concluso la carriera criminale dello “spacciatore motociclista”.