Natale a Cortona eventi al via dal 6 dicembre

Ultimi dettagli prima del via. Tutto pronto per l’edizione 2019 di Natale a Cortona, la serie di eventi dedicati al Natale che dal 6 dicembre al 6 gennaio saranno ospitati nel comune capoluogo e nei principali paesi del territorio.

Mercatini, spettacoli, arte, cultura, musica e la casa di Babbo Natale allieteranno grandi e piccini alla riscoperta, non solo simbolica, delle festività natalizie. Il programma è promosso dal comune di Cortona, Cortona sviluppo, insieme con Confcommercio, Cortona vini, Strada dei vini, Fondazione Nicodemo Settembrini, Banca Popolare di Cortona e Mb elettronica. Pubblico e privato insieme, dunque, per garantire a residenti e turisti l’opportunità di vivere una serie di eventi adatti a tutte le età.

La cerimonia inaugurale è in programma venerdì 6 dicembre alle 17 in piazza della Repubblica, con l’apertura della casa di Babbo Natale. In piazza Signorelli e in piazza della Repubblica, alla stessa ora, apertura dei Mercatini di Natale e della giostra tradizionale per i bambini.

Sempre alle 17, è prevista l’accensione dell’albero di Natale, accompagnata dall’esecuzione di canti natalizi eseguiti dagli alunni della scuola primaria di Cortona.

La sera di venerdì, alle 21, il teatro Signorelli ospiterà lo spettacolo “Emozioni in viaggio”, una kermesse musicale con le più grandi canzoni del passato, una sorta di viaggio negli anni sessanta e settanta, riproposto con un tocco di modernità.