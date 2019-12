Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti ad Officina Klee

Altro weekend, altre novità: le serate a firma Officina Klee stavolta si tingono di rock’n’roll e graphic novel d’autore. Sabato 7 dicembre sarà il momento dello show unplugged di Davide Toffolo, voce e maschera dei Tre Allegri Ragazzi Morti nonché fumettista di successo, con “Graphic Novel Is Back”, in collaborazione con La Tempesta e Rizzoli Lizard. Venerdì 6 dicembre, invece, ritorna l’appuntamento Das Bunker, sul palco ci saranno I Botanici, band campana a marchio Garrincha Dischi, in collaborazione con Tube Agency.

Il Valdarno è pronto a vibrare ancora: appuntamento in via delle Cantine 50, a Cavriglia (Arezzo), vicino San Giovanni Valdarno. L’ingresso a Officina Klee è possibile con tessera ACSI (tutte le informazioni per la registrazione online sul sito: https://entro.in/club/online.php?PR=OFFICINAKLEE)

Assoli di chitarra, ritmi incalzanti e ballo libero: sono questi i principi che guidano la serata Das Bunker ad Officina Klee, un momento per vivere ancora l’esperienza del vero e genuino rock underground. Puro spirito rock’n’roll, dalle ore 21, venerdì 6 dicembre, ingresso libero con tessera ACSI. Protagonisti del prossimo concerto sono I Botanici, ovvero Il Ciani, Toni e Gas, che porteranno sul palco il loro nuovo album “Origami”, anticipato dall’uscita su web e radio di tre brani (“Mattone”, “Nottata” e “Camomilla”). L’album è stato registrato al Donkey Studio di Medicina, a Bologna: a sposare il loro progetto è stata da subito la casa discografica Garrincha Dischi, che li accompagna dalla loro creazione nel 2015, dal primissimo ep “Solstizio”, che li ha visti girare la penisola in oltre 70 date. Non solo Bebo de Lo Stato Sociale ha già creduto nel progetto, ma anche gli altri membri della pop band bolognese collaborano con i Botanici in “Origami”, come Francesco Checco Draicchio e Enrico Carota Roberto”. A curare l’opening della serata rock ci penserà Lorenzo Meazzini. Nato a Sansepolcro, classe 1991, Lorenzo è musicista e autore: ad Officina Klee Lorenzo porterà #Microcosmico, il suo primo progetto solista. Finale di serata con il consueto dj set a cura di Folie à Deux.

Più intima e raccolta invece la serata proposta sabato 7 dicembre, a partire dalle 19.30 (ingresso 8 euro): protagonista sarà Davide Toffolo, frontman di una delle band capostipiti dell’indie italiano, i Tre Allegri Ragazzi Morti, e oggi noto fumettista. “Graphic Novel Is Back – Unplugged” è lo spettacolo che Davide ha ideato per introdurre delicatamente il pubblico nel suo nuovo, omonimo, libro a fumetti (edito da Rizzoli Lizard), in collaborazione con la famosa etichetta della scena italiana La Tempesta. La vita dell’anti-star della musica indipendente italiana, che con le sue canzoni e i suoi fumetti ha segnato almeno tre generazioni, viene messa in scena attraverso canzoni, racconti esilaranti e giochi interattivi con il pubblico. Rock-star introversa, fumettista da palcoscenico: nessuno ha mai visto così da vicino il grande cantante e disegnatore. “Graphic Novel Is Back” sarà un momento intimo per conoscere i segreti del disegno e della musica indipendente, per cantare le canzoni dei TARM come non le avete mai ascoltate. Il bookshop sarà aperto alle 19.30, lo show che seguirà inizierà alle 21.30, dopo il quale il cantante si dedicherà al firmacopie. Per concludere la serata: dj set finale di PIggi dj.

Questa serata segna l’inizio della nuova collaborazione di Officina Klee con Varchi Comics: il primo cornershop di libri di Varchi Comics sarà un piccolo spazio espositivo e di vendita delle opere edite in cartaceo, realizzate dai fumettisti dello studio editoriale, in continuo aggiornamento.