Natale a Cortona, Meoni replica alle critiche Pd

Pronta replica del sindaco di Cortona, Luciano Meoni, alle critiche espresse dal partito democratico cortonese sulla manifestazione Natale a Cortona, che fino al 6 gennaio sarà ospitata nel comune capoluogo e nelle principali frazioni del territorio.

«Se da una parte c’è l’ambizione del comune di far vivere in un modo innovativo l’intero periodo natalizio – dichiara Meoni – dall’altra rimane l’atteggiamento prevenuto e fuori luogo del Pd, i cui esponenti scelgono la strada della polemica, nonostante abbiano sempre impiegato una quantità di risorse abnormi per l’organizzazione dei vari eventi».

Meoni precisa che la gestione di Natale a Cortona 2018 fu affidata dalla ex amministrazione a un privato, dietro elargizione di un contributo sostanzioso, delegandolo, di fatto, all’allestimento di molti eventi compresi nel programma.

«Oggi – prosegue Meoni – il Pd vorrebbe far credere che le somme utilizzate quest’anno non siano paragonabili a quelle dell’anno scorso.

Secondo il Pd – prosegue il sindaco – il costo dell’edizione 2018 ammonterebbe a € 28.000 – soldi pubblici – ma dimentica di segnalare che il resto delle spese sono state sostenute dal privato, e in parte, in maniera indiretta, anche dal pubblico. Su questo aspetto, è necessario fare chiarezza, dal momento che non esiste alcun rendiconto pubblico. Ancora oggi – continua Meoni – riceviamo i solleciti di alcuni fornitori dell’evento 2018, i quali telefonano in comune richiedendo le somme loro spettanti: fatto molto grave».

Meoni segnala che in questa edizione della rassegna, il comune ha deciso di voltare pagina. «L’amministrazione comunale ha inteso evitare ogni equivoco, demandando il tutto alla partecipata Cortona Sviluppo, che segue ogni aspetto amministrativo dell’evento. Inoltre, alla luce della complessa situazione economica generale, il comune si è fatto carico delle spese di tutto il Natale 2019, appoggiando i commercianti e le attività ricettive e turistiche. Anche se alcuni operatori hanno dato il loro contributo economico, con tanto di fatture emesse dalla società Cortona Sviluppo, l’amministrazione si è accollata il costo delle luminarie, sia nel comune capoluogo, sia a Camucia. Il Pd non ha capito poi, che gli affitti delle casette di Natale saranno incassati dalla partecipata Cortona Sviluppo, altri introiti arriveranno dagli sponsor, motivo per il quale la cifra finale sarà adeguata al programma.

I primi risultati stanno arrivando, abbiamo i numeri dalla nostra parte».

Il primo cittadino cortonese conclude: «Siamo orgogliosi di tutta l’organizzazione e a fine evento renderemo pubblico il bilancio, garantendo il sollecito pagamento dei creditori.

Al Pd locale chiediamo lumi su quanto accaduto nel 2018, e i motivi per i quali ci siano ancora fornitori che devono essere pagati».