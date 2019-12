Natale a Cortona: tanto pubblico nel secondo fine settimana

Secondo fine settimana natalizio e altro successo per le iniziative della rassegna Natale a Cortona 2019. Il cartellone è promosso dal comune di Cortona, Cortona sviluppo, insieme con Confcommercio, Cortona vini, Strada dei vini, Fondazione Nicodemo Settembrini, Banca Popolare di Cortona e Mb elettronica.

Il secondo weekend di avvicinamento al Natale ha avuto, dunque, riscontri più che positivi per la rassegna cortonese, che staravvivando questo periodo dell’anno con una serie di proposte aperte a tutti.

Il programma ha offerto un insieme di manifestazioni pensate per grandi e piccini, le quali hanno ottenuto molti consensi, come testimonia l’elevato numero di persone che hanno affollato il centro storico cortonese, per l’occasione chiuso alle auto anche in via Dardano, che ha ospitato uno spettacolo itinerante.

L’avvenimento più suggestivo della domenica è stata la neve artificiale in piazza della Repubblica, la cui presenza ha prodotto un’atmosfera di spensierata allegria e divertimento. Lo spettacolo è stato allietato dai ragazzi delle scuole primarie, che hanno intonato un repertorio di canti natalizi alla presenza di genitori e insegnanti.

Accanto alla neve in piazza, si sono regolarmente abbinati gli altri eventi previsti dal programma: bene i mercatini in piazza Signorelli e piazza Garibaldi, elevato il numero di ingressi alla casa di Babbo Natale, in via Nazionale, come pure alla capanna della Natività, in vicolo Buio, zona via Nazionale, e affollata la pista di pattinaggio sul ghiaccio sintetico, in piazza Garibaldi.

Molti i presenti anche al concerto di Santa Cecilia della Società filarmonica cortonese, ospitato nella chiesa di San Domenico.

La collaborazione per Natale a Cortona 2019 è testimoniata dalla stretta collaborazione delle istituzioni con i commercianti del centro storico e le associazioni del volontariato.

«Dicembre è un mese speciale – ha commentato il sindaco Luciano Meoni – e come amministrazione comunale abbiamo pensato di offrire a tutti i cittadini occasioni per vivere la città, insieme a tutta la famiglia. Le tante iniziative di successo – ha spiegato Meoni – non sarebbero possibili senza l’aiuto di tutti. Mi preme segnalare il contributo dato dai commercianti e dalle associazioni di volontariato che non fanno mai mancare il loro sostegno per la riuscita della manifestazione».