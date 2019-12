Volley: il Club Arezzo Vince con Pistoia

Vittoria al quinto set per i Botoli nella nona di campionato contro un ostico Pistoia.

Prova di carattere per la formazione aretina che supera le difficoltà e coglie una vittoria importante.

Coach Rossi manda in campo Ermini al palleggio in diagonale con Scortecci opposto, Maggini e Amatucci schiacciatori, Scarpato e Ricciarini al centro e Nandesi libero.

Avvio fiacco per i neroamaranto che faticano a carburare nel primo set, atteggiamento sbagliato e troppi errori banali consegnano il set sul finale agli ospiti per 23-25.

Buona la reazione nel secondo parziale dove Scortecci e compagni trovano più soluzioni in attacco e regalano molti meno errori diretti, gli ospiti non reggono il buon ritmo e cedono per 25-19.

Terzo set riparte con non molta convinzione, gli ospiti non si lasciano pregare e grazie ad un ottima prova dei due centrali pistoiesi si aggiudicano il set per 21-25

Coach Rossi manda in campo Salvi al posto di Amatucci, ed è proprio il nuovo entrato che dà l’ultima spinta per aggiudicarsi l’importante quarto set per 25-17.

Tie break si gioca punto su punto i botoli mettono tutte le ultime energie rimaste e riescono ad acciuffarsi la vittoria in rimonta proprio sul finale e chiudono vincendo il set per 15-13.

Vittoria e due punti importanti in chiave classifica dove la Grm Infissi Club Arezzo rimane in zona tranquilla a centro classifica in settima posizione a due lunghezze dal quinto posto.

Coach Rossi dopo il match: “ non siamo scesi in campo nel modo giusto dopo fortunatamente abbiamo reagito alle difficoltà portando a casa una vittoria ma dobbiamo fare meglio, specialmente negli avvii di partita”.