Natale ad Arezzo, spazio alla creatività al Villaggio Lego

Il maxi tendone che ospita il Villaggio Lego, al Prato, è una tappa obbligata per le centinaia, anzi migliaia, di bambini e bambine che visitano Arezzo Città del Natale.



Oltre a bellissimi allestimenti, tutti rigorosamente in mattoncini, ci sono laboratori in cui costruire e dare sfogo alla creatività. E lo shop per acquistare le Lego. All’ingresso ad attendere i piccoli ospiti e le famiglie, Babbo Natale, ovviamente formato Lego.

Perchè il Natale è magia, quindi …. creatività, gioco, divertimento. Non solo per i più piccoli. I laboratori sono aperti alla fascia d’età 5 – 99 anni… libero sfogo alla fantasia!