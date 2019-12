I tecnici di Nuove Acque hanno programmato per lunedì 9 dicembre un intervento di manutenzione alla rete idrica di Arezzo in via dell’Anfiteatro.

Dalle 10.00 alle 18.00 l’erogazione idrica sarà interrotta o potrà subire momentanei (non continuative) abbassamenti di pressione in loc. via dell’Anfiteatro e in Corso Italia.

Ripristinando il servizio, potranno verificarsi temporanee fuoriuscite di acqua torbida.