Natale, Arezzo sbanca. Biglietti anche on line. Comitiva da Taranto. Hotel full

Oltre duecentomila presenze in soli due giorni. Per la maggior parte, i visitatori sono arrivati dal centro sud Italia. Addirittura una comitiva è giunta anche da Taranto.

E’ questo il bilancio del fine settimana appena trascorso di Arezzo Città del Natale, che si nel primo weeekend di dicembre si è svolta in concomitanza con la Fiera Antiquaria.

“Sembrava impossibile superare il successo dello scorso anno e invece è accaduto. Arezzo si conferma una delle mete preferite del turismo natalizio.

Hotel esauriti, file ai ristoranti, parcheggi completi. Complessivamente sono già oltre 500mila i visitatori che hanno scelto Arezzo Città del Natale” questo il post, sui social, degli organizzatori.

La manifestazione, realizzata dalla Fondazione Arezzo In Tour, in collaborazione con altri partner, ha delle novità in corso: i biglietti per le attrazioni sono acquistabili anche on line.

Non solo. Vista la grande affluenza di pullman, circa 170 nel passato fine settimana, e di camper come già stabilito lo scorso weekend agli autisti è stato consigliato di far scendere i passeggeri nei parcheggi di via Pietri e di via Tarlati e poi di recarsi al parcheggio di Arezzo Fiere e Congressi o del palasport Le Caselle.

www.arezzocittadelnatale.it è il sito della manifestazione dove si trovano tutte le info.