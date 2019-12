Natale, rivoluzione traffico. Parte alta interdetta alle auto dal sabato. Domeniche off limits anche per l’asse via Roma-via Crispi

Arezzo: un Natale da vivere con tanti eventi. Meglio a piedi

Disciplina di traffico e sosta dal 7 dicembre al capodanno. Parte alta interdetta alle auto dal sabato. Domeniche off limits anche per l’asse via Roma-via Crispi. I residenti in ztl potranno parcheggiare al campo sportivo di via Madonna Laura

Concomitanza di eventi, arrivo dei bus turistici, necessità quindi di garantire fluidità alla circolazione stradale e condizioni di sicurezza durante lo svolgimento delle iniziative. Sono queste le premesse che hanno portato l’amministrazione comunale a prevedere una disciplina specifica della circolazione e della sosta nel corso del mese di dicembre, in particolare durante i fine settimana.



“La grande affluenza di turisti – ha sottolineato il sindaco Alessandro Ghinelli – ha comportato alcuni problemi al traffico negli scorsi fine settimana per cui abbiamo deciso di prevedere alcune modifiche, in senso più restrittivo, alla prima ordinanza che disciplinava sosta e circolazione durante la Città del Natale. Inoltre abbiamo introdotto alcuni accorgimenti a favore dei residenti e cito l’area di sosta di via Madonna Laura, nel campo sportivo gentilmente concesso dal vescovo. L’amministrazione dimostra dunque molta attenzione a che Arezzo si presenti bene nei confronti dei turisti ma non trascura allo stesso tempo le esigenze dei residenti”.



“Le scelte hanno seguito fondamentalmente due binari – ha aggiunto il vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini – l’interdizione della parte alta della città alle auto, l’ulteriore restringimento delle maglie durante le domeniche. Sia in senso temporale quando i divieti scatteranno dalla mattina, sia in senso spaziale quando si allargheranno alla parte bassa del centro storico”.



L’assessore Marcello Comanducci: “alla fine i problemi sono stati contenuti, per cui bisogna fare i complimenti a polizia locale, forze dell’ordine e personale di Arezzo InTour. La fondazione, quest’anno, ha cambiato strategie di marketing: nelle scorse edizioni si è investivo molto in termini di comunicazione prima dell’evento, nel 2019 lo stiamo facendo work in progress, proprio per mantenere tutti i fine settimana il livello di presenze dell’esordio”.



Un ringraziamento agli agenti è venuto anche dal comandante Cino Augusto Cecchini: “il loro è un impegno che non viene mai meno, ricordo quello profuso durante la tre giorni di Anci. Adesso ci sono i fine settimana di dicembre che, come sperimentato, portano a un impatto importante. Una situazione peraltro nuova di cui cominciamo adesso a maturare esperienza”.

In orario 14 – 20 nei giorni di sabato, prefestivi e festivi infrasettimanali fino al primo gennaio è istituito il divieto di sosta con rimozione in via Montetini, via Ricasoli, viale Bruno Buozzi, via dei Pileati, via dell’Orto, piazza Madonna del Conforto, piazza del Commissario, via degli Albergotti e nel tratto di Corso Italia compreso tra via Mazzini e via Vasari. Il divieto di transito riguarda invece via Ricasoli, via dei Pileati, via dell’Orto, piazza Madonna del Conforto, il tratto di Corso Italia fra via Mazzini e via Vasari, piazza del Commissario, via degli Albergotti, via Bicchieraia, il tratto di via Cesalpino fra via Montetini e via dell’Orto, viale Bruno Buozzi a eccezione dei residenti in via dei Palagi, via Pellicceria, via San Niccolò e piaggia San Lorenzo.

Stesse disposizioni sono previste per le domeniche 8, 15, 22 e 29 dicembre ma con un’ulteriore stretta oraria: i divieti riguardano infatti la fascia temporale 10 – 19.

Tra le conseguenze di queste misure c’è l’inversione del senso di marcia in via Montetini dove hanno obbligo di svoltare i veicoli che giungono alla sua altezza dopo avere percorso via Cesalpino, l’obbligo comunque di svoltare in via de Palagi percorrendo viale Buozzi e l’utilizzo dell’accesso video-controllato di via di San Clemente solo da parte del traffico locale.

Con orario 14 – 20 nei giorni sabato 28, martedì 31 dicembre e mercoledì 1 gennaio e con orario 10 – 19 domenica 29 dicembre il divieto di transito è esteso a via Seteria e via Vasari. I veicoli in transito in piazza Grande giunti all’intersezione con via Pescaia avranno l’obbligo di svoltare a sinistra.

Tra sabato 7 dicembre e mercoledì 1 gennaio, i residenti in ztl A e B potranno parcheggiare nell’area del campo sportivo al quale si accede da via Madonna Laura.

Scendendo un po’ ma restando sempre nel cuore pulsante degli eventi e della movida natalizia, attenzione alle domeniche, quando è veramente il caso di spostarsi a piedi visto che dalle 12 alle 19 anche via Roma, via Crispi fino all’incrocio con via Margaritone, Corso Italia nel tratto che va da via Spinello a via Garibaldi, via Madonna del Prato nel tratto da via Roma a via Garibaldi, sono interdette al traffico veicolare.

Via Pietri è diventata uno snodo delicato vista la presenza dei pullman: è percorribile solo a senso unico nella direttrice viale Santa Margherita – via Pietramala dalle 8 alle 20 nei giorni 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 dicembre. Sul lato destro della carreggiata sarà impossibile sostare a eccezione degli autobus turistici. Anche per questi mezzi comunque stop massimo consentito di 30 minuti per far scendere e risalire i passeggeri.

Ma l’intenzione dell’amministrazione comunale è alleggerire la presenza dei pullman. Ecco perché è stato predisposto un piano della circolazione, anche con apposita segnaletica, per intercettare gli autobus già al casello autostradale e condurli in città passando attraverso viale dei Carabinieri e via Baldaccio d’Anghiari, consentendo loro di lasciare i turisti in centro. Gli autobus faranno poi inversione a U alla rotatoria di via del Rossellino per dirigersi verso Arezzo Fiere e Congressi e sfruttarne l’area di sosta.

E a proposito del parcheggio Baldaccio, aperto anche al livello – 2 per ulteriori 300 posti a disposizione, funzioneranno delle navette messe a disposizione da Atam, tutte gratuite, che seguiranno il percorso Baldaccio – piazza Guido Monaco, lato Inail. Tutti i sabati e le domeniche dei tre fine settimana che precedono il Natale. Orari: 10 – 12 e 17 – 19. C’è anche un numero verde, specificato in una palina, per consentire il traporto di persone disabili.