Nel turno infrasettimanale torna al successo l’Amen SBA Arezzo

Importante affermazione dell’Amen Scuola Basket Arezzo che piega in casa la Endiasfalti Agliana per 92 a 79.

Gli amaranto si sono riscattati con una prova determinata che fin dalle prime battute di gioco ha messo la testa avanti. Dopo 5 minuti in sostanziale equilibrio, la squadra di coach Milli accelera segnando 20 punti in 5 minuti ed operando il break. Alla prima sirena il tabellone vede Arezzo avanti 30-18 ed anche nel secondo quarto Tenev e Rodriguez colpiscono dalla lunga distanza la difesa pistoiese. Prima del riposo da registrare l’infortunio di Rodriguez che non è potuto rientrare in campo per un problema ad una caviglia. All’intervallo SBA saldamente avanti 53-37 grazie alla percentuale del 50% al tiro da tre punti con Tenev capofila che ha coinvolto anche Cutini, infallibile dai 6 e 75 (3 su 3 nella sua serata).

Al rientro in campo Romano prova a guidare i suoi alla rimonta, la difesa aretina non è quella dei primi due quarti e Tuci comincia a diventare un fattore nella partita. Punto dopo punto Agliana rientra a -7 (65-58) dopo essere stata sotto di 20 lunghezze sul 61 a 41. Alla fine del terzo quarto l’Amen si tiene 8 lunghezze di vantaggio (69-61) e grazie ad un inizio di ultimo parziale convincente ritorna oltre la doppia cifra di vantaggio. De Bartolo si prende i canestri che chiudono la partita e permettono alla SBA di tornare a sorridere grazie al 92 79 finale.

Due punti molto importanti per la classifica amaranto ed una iniezione di fiducia in vista della lunga trasferta di La Spezia prevista Domenica 17 Novembre per la nona giornata di andata del Campionato di Serie C Gold.

Amen Scuola Basket Arezzo – Endiasfalti Agliana 92-79

Parziali: 30-18; 53-37; 69-61

Amen: Rodriguez 11, Andreani ne, Cutini 20, De Bartolo 18, Tenev 24, Calzini, Di Nuzzo, Castelli 10, Giommetti 2, Provenzal 7. All. Milli

Endiasfalti: Zaccariello 13, Bogani 11, Rossi 6, Romano 16, Del Frate 3, Limberti ne, Cukaj ne, Tuci 19, Arceni, Cavicchi 8, Salvi 3. All. Mannelli