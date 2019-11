Nell’atrio del Palazzo della Provincia la mostra di beneficenza “Natale Avo”. I fondi all’oncologia del San Donato

L’AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) Arezzo, con il patrocinio della Provincia di Arezzo e grazie alla sensibile collaborazione di Caporali “Il ferro soffiato”, organizza dal 30 novembre al 15 dicembre, con orario continuato dalle 10 alle 19, presso l’Atrio d’Onore del palazzo della Provincia di Arezzo, in piazza della Libertà 3, la quinta edizione della mostra di beneficenza “NATALE AVO”.

I fondi raccolti nelle precedenti edizioni, unitamente al sostegno finanziario di alcuni benefattori privati e società dilettantistiche, sono confluiti in un fondo di solidarietà appositamente creato, che ha permesso di acquistare beni per il confort dei pazienti del reparto oncologico dell’Ospedale San Donato di Arezzo e di erogare in favore delle degenti in chemioterapia oltre 250 contributi integrativi alla spesa sanitaria, sino ad un massimo di 100 euro, per l’acquisto di parrucche.

I fondi raccolti in questa edizione di NATALE AVO avranno la stessa finalità e saranno in parte destinati anche a progetti riguardanti altri reparti dell’Ospedale San Donato.

L’AVO di Arezzo, invita la cittadinanza a dare la massima adesione alla iniziativa.