Nisini – Casucci: “il ministro intervenga al più presto sul grave disagio dei pendolari aretini”

L’appello della senatrice e del consigliere regionale della Lega per i disagi dei pendolari sulla linea ferroviaria Direttissima

“Il sovraffollamento dei treni ad Alta Velocità nel territorio aretino, che attraversa anche le principali stazioni del Valdarno, sta influenzando negativamente il regolare svolgimento del trasporto pubblico regionale. Una situazione insostenibile per i cittadini di questa parte del territorio” dichiara la senatrice del gruppo Lega Tiziana Nisini che, attraverso un’interrogazione urgente depositata in Senato, chiede al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, risposte urgenti. “Il Ministro dica cosa intende fare per risolvere questo grave disagio visto che la Regione Toscana non ha provveduto a risolvere tale situazione -sottolinea la senatrice- Mi auguro che si intervenga al più presto: migliaia di pendolari si aspettano una soluzione che ad oggi ancora non c’è” conclude Nisini.

Torna sulle dichiarazioni di Tiziana Nisini anche il consigliere regionale Marco Casucci : “In Regione ho riportato il problema con una serie di atti in seguito alle legittime polemiche del comitato dei pendolari. Uno snodo ferroviario che vede transitare quotidianamente moltissimi pendolari non può né deve subire questi disagi. Se la Regione non ha trovato soluzioni ebbene che il Ministro intervenga”.