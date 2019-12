Weekend speciale per Orgoglio Amaranto. Dal calendario con la Misericordia alla prima sciarpa del comitato

Domani pomeriggio alle 14 (sabato 7 dicembre) i membri del comitato parteciperanno alla presentazione pubblica del calendario della Misericordia di Arezzo realizzato in collaborazione con la squadra amaranto e con OA.

Alcuni consiglieri, soci e famiglie hanno preso parte alle loro attività degli ultimi mesi, come il corso per il primo soccorso e l’uso del defibrillatore tenuto dalla Misericordia. La collaborazione che ne è nata è sempre più stretta e concreta.

Domenica, prima della partita con il Gozzano, torna il gazebo di Orgoglio Amaranto accanto alla biglietteria della stadio. E’ infatti arrivata la prima sciarpa del comitato. Pensata e voluta alla vigilia dell’inizio del 2020, anno in cui Orgoglio Amaranto compirà i suoi primi 10 anni di vita, di passione, di attività per la tutela del Cavallino Rampante.

La sciarpa, dal sapore retro, sarà consegnata a coloro che l’hanno ordinata preventivamente e i pezzi rimanenti messi in vendita a 15 euro per i non soci e 13 per i soci del comitato.