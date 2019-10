Nuove Acque, lunedì aggiornamento del software per le pratiche commerciali. Attività limitate di sportello e call center

Nuove Acque rende noto che lunedì prossimo 28 ottobre è previsto un intervento per l’aggiornamento del software informatico in uso per le pratiche commerciali nelle agenzie territoriali (Arezzo, Bibbiena, Sansepolcro, Camucia di Cortona e Sinalunga), al call center aziendale e al servizio web Click Acqua. Si tratta di un aggiornamento necessario ad adeguare le procedure a quanto previsto dal regolatore nazionale di settore ARERA.



In questa giornata, quindi, le attività dello sportello e del call center saranno limitate a pratiche che non necessitino dell’utilizzo del gestionale aziendale.



Le agenzie saranno comunque aperte regolarmente a disposizione dei clienti. Per i pagamenti delle fatture, saranno disponibili le casse automatiche, presenti ad Arezzo, Sinalunga e Camucia.



Nuove Acque si scusa anticipatamente per l’eventuale disagio.