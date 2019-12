Nuove Acque: venerdì 13 dicembre gli sportelli di tutte le agenzie di rimarranno chiuse per l’intera giornata

Nuove Acque rende noto che venerdì 13 dicembre si terrà una giornata formativa per la sicurezza sul lavoro , quindi gli sportelli di tutte le agenzie di Nuove Acque rimarranno chiusi per l’intera giornata. Si ricorda comunque che sarà disponibile il numero 800.191919 attivo 24 ore su 24 per informazioni urgenti, segnalazioni e guasti.

Sempre venerdì 13 dicembre e anche lunedì 16 dicembre, inoltre, è previsto un intervento per l’aggiornamento del software informatico in uso per le pratiche commerciali nelle agenzie territoriali (Arezzo, Bibbiena, Sansepolcro, Camucia di Cortona e Sinalunga), al call center aziendale e al servizio web Click Acqua. Si tratta di un aggiornamento necessario ad adeguare le procedure a quanto previsto dal regolatore nazionale di settore ARERA.

In queste giornate, quindi, le attività dello sportello e del call center saranno limitate a pratiche che non necessitino dell’utilizzo del gestionale aziendale. Lunedì 16 dicembre le agenzie saranno comunque aperte regolarmente a disposizione dei clienti, mentre saranno chiuse venerdì 13, come già detto, per consentire al personale di partecipare alla giornata di formazione sulla sicurezza. Per i pagamenti delle fatture, saranno disponibili le casse automatiche, presenti ad Arezzo, Sinalunga e Camucia.

Per segnalare guasti ed urgenze, è possibile contattare il numero 800191919, gratuito e attivo 24 h. Nuove Acque si scusa anticipatamente per l’eventuale disagio.