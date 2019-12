Il Liceo Esabac Vittoria Colonna festeggia il sesto anno di scambio con Notre-Dame de Minimes di Lione

Dopo lo scambio delle Quarte a Settembre 2019 con l’Institut de la Tour di Parigi, per il sesto anno consecutivo, la classe seconda del corso EsaBac del Liceo Colonna di Arezzo effettua il sesto scambio con il liceo “Notre-Dame

des Minimes” di Lione. Le Quinte Esabac saranno impegnate a Febbraio nel corso per la doppia maturità a Parigi, mentre la terza dell’Economico-Sociale in Costa Azzurra tra scuola di lingua e alternanza Scuola-Lavoro.

Destination France: terminato a Settembre 2019 il gemellaggio delle classi del 4M Linguistico e 4L Esabac con l’Institut de la Tour di Parigi, dopo lo scambio bimestrale a Bordeaux per gli alunni selezionati dall’Ufficio Scolastico Toscano e dall’Académie de Bordeaux, al Liceo Esabac Vittoria Colonna, migliore Liceo linguistico e EsaBac della Toscana secondo Eduscopio 2019, proseguono gli scambi con la Francia.

Per il sesto anno consecutivo, ogni seconda L del corso EsaBac del Liceo Colonna di Arezzo effettua uno scambio con il liceo “Notre-Dame des Minimes” di Lione. Lo scambio a Lione quest’anno avviene dal 10 al 17 dicembre 2019 con un gruppo di 18 studenti italiani, accompagnati dai docenti proff. Badiali Massimiliano e Cardot Brigitte, che è ospitato da corrispondenti del liceo francese. Lo scambio è particolarmente proficuo sotto tutti gli aspetti.

L´esercizio linguistico degli studenti è intenso; la partecipazione alla vita scolastica fornisce ai liceali aretini preziosi spunti di riflessione; i momenti in famiglia li immettono in consuetudini ed usanze nuove. Varie visite dei resti antichi dell’antica Lugudunum e della moderna Tour Métalique permettono loro di avvicinarsi alla storia, alla civiltà e all´arte francesi. Gli studenti visitano, con l´accompagnamento di docenti francesi, il Musée des Beaux-Arts di Lione e scoprono i monumenti più suggestivi e gli angoli più nascosti della stessa città. Che camminate! Come scrive, l’organizzatore del progetto, prof. Badiali “Grande in uno scambio è il lavoro di preparazione, ma nulla è comparabile all’entusiasmo contagioso dei ragazzi, alla loro forza giovanile e vitale che come una trasfusione di energia dona l’entusiasmo nel gettarsi ancora nella bella avventura con la tranquillità del supporto dell’esperienza pregressa.

Da oltre un decennio inseguo il sogno della mobilità scolastica, cerco di aprire le ali ai miei alunni, di favorire lo scambio di esperienze, di portarli fuori dall’aula stretta e limitata. Ogni volta parto con un’emozione diversa, più consapevole e matura. A distanza di chilometri mi trovo a condividere con una collega-amica d’oltralpe Mme Haffray Blandine, docente di italiano il medesimo sogno, quello di abbassare le barriere e sconfiggere la paura dell’altro dell’altrove”. Dal 2 al 9 aprile 2020 sarà il turno dei corrispondenti francesi, i quali, ospitati dagli studenti italiani, potranno conoscere il nostro paese e visitarne le bellezze. Ancor prima a febbraio 2020, la 5L e 5F del Liceo Colonna si recheranno a effettuare un corso di formazione sul Baccaulauréat a Parigi all’Istituto Internazionale Etoile e poi la classe 3A dell’Economico-Sociale si recherà a marzo 2020 nella Costa Azzurra per un corso di lingua e di Alternanza Scuola-Lavoro.