Nuovo record di visitatori ad Arezzo Classic Motors – FOTO

Arezzo – 13 gennaio 2019: La XXI edizione di Arezzo Classic Motors si è conclusa con un nuovo record di visitatori: sono stati oltre 15.000 quelli registrati in questa due-giorni. Soddisfatti anche gli oltre 300 espositori per l’aumento del giro di affari. Per tutta la durata della fiera, i corridoi dei 7 padiglioni dislocati su 20.000 metri quadrati sono sempre stati gremiti di persone.

Tutti contenti, quindi: gli appassionati di motorismo storico per aver trovato i pezzi di ricambio che cercavano, i curiosi per aver visitato i padiglioni di modellismo e le aree dedicate alle mostre a tema, i giovani studenti ospitati, per aver scambiato qualche parola con i collezionisti e gli specialisti di settore e aver imparato qualche importante nozione in più sui veicoli d’altri tempi.