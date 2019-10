Operazione congiunta di polizia locale e stradale al casello. Pizzicato camion con “trucchetto” per falsare le emissioni inquinanti

Operazione congiunta polizia locale e polizia stradale all’insegna di fattiva collaborazione e unità d’intenti. Oggetto: il controllo dei mezzi pesanti presso il raccordo autostradale all’uscita del casello di Arezzo. Sono stati 15 i mezzi coinvolti: in particolare, a uno di questi è stato contestato il trasporto di prodotti alimentari, che avrebbero dovuto essere mantenuti in un regime di temperatura adeguata, senza il termometro, l’apparecchiatura refrigerante in funzione e l’idonea classificazione Atp. Tale comportamento, oltre a essere punito con una sanzione di tremila euro, ha comportato per il contravventore l’obbligo di immediata distruzione dei prodotti alimentari trasportati in maniera irregolare.

Un altro mezzo pesante utilizzava invece un emulatore elettronico per falsare le emissioni inquinanti: il dispositivo è stato immediatamente sequestrato.

Oltre alle suddette sono state contestate altre violazioni del codice della strada: l’omissione o il non corretto inserimento dell’attività del mezzo, la più frequente, la guida senza la scheda tachigrafica inserita, la guida con veicolo in sovraccarico.