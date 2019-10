Sistema Casa: dall’innovazione tecnologica alle detrazioni fiscali. Convegno di Confartigianato il 30 ottobre all’Hotel Fleming

E’ un appuntamento che mette insieme tutti gli operatori del “Sistema Casa”, da chi costruisce, compreso il settore del legno strutturale, a chi realizza impianti, e senza tralasciare i tecnici professionisti per i quali sono previsti crediti formativi. Si intitola appunto “Sistema Casa- Dall’innovazione tecnologica alle detrazioni fiscali” il convegno organizzato dalle Federazioni Edilizia, Impianti e Legno di Confartigianato Imprese Arezzo con il contributo tecnico di aziende leader nei vari settori e il patrocinio del Collegio dei Geometri e Periti industriali. L’appuntamento è per il 30 ottobre dalle 9 alle 17 presso l’Hotel Etrusco di Arezzo. L’ingresso sarà gratuito ma è prevista la registrazione.

Le Federazioni Edilizia, Impianti e Legno di Confartigianato Arezzo – sottolineano i rispettivi presidenti Giordano Cerofolini, Luca Baglioni, Leonardo Fabbroni – promuovono da anni e in sinergia una serie di appuntamenti di approfondimento volti ad aggiornare le imprese associate ed intensificare le relazioni con i professionisti del territorio. Il convegno che si terrà mercoledì 30 ottobre presso l’Etrusco Hotel di Arezzo in via Fleming 9, sarà un’occasione per esaminare tutte le tematiche relative all’innovazione tecnologica applicate ai settori dell’edilizia, impianti e legno strutturale e approfondire anche gli aspetti concernenti le detrazioni fiscali. Avremo il contributo tecnico di aziende leader nei settori coinvolti e il patrocinio del Collegio dei Geometri, e dei Periti Industriali. In questo contesto grazie all’accordo con i Collegi professionali di riferimento, verranno concessi cinque (5) crediti formativi a tutti i geometri ed i periti che parteciperanno al convegno.”

Questo il programma della giornata:

ore 9.00 – Registrazione dei partecipanti

ore 9.30 – Saluti dei Presidenti di Confartigianato Edilizia, Impianti e Legno

ore 9.45 – Fiscalità e detrazioni per Ecobonus e Sismabonus (Legge di Bilancio 2019) a cura di Confartigianato Imprese Arezzo

ore 10.00 – Legno strutturale e tecnologie applicative (Vanni Vannetti – Donati Legnami Spa)

ore 11.00 – Coffè Break

ore 11.30 – Soluzioni antisismiche per la progettazione degli edifici (Arch. Ing. Andrea Bagni – Kerakoll Spa)

ore 12.30 – Soluzioni e tecnologie per un efficace isolamento termico degli edifici (Ing. Francesco Tardini – Kerakoll Spa)

ore 13.00 – Light lunch in area espositiva

ore 15.00 – Ventilazione meccanica controllata per spazi abitativi (Arch. Amista Giovanna – Zehnder Spa)

ore 16.00 – L’evoluzione degli impianti verso la gestione integrata dell’edificio (Ing. Giulio Biferi e Ing. Enrico Palombi – Schneider Spa)

ore 17.00 – Dibattito e conclusioni

Per informazioni contattare Simone Verdelli – Elena Bucefari – Giacomo Magi Tel. 05753141- categorie@artigianiarezzo.it – www.artigianiarezzo.it

La scheda di iscrizione è reperibile sul sito di Confartigianato Arezzo