Orientamento a Informagiovani per la scelta delle Superiori

InformaGiovani di Arezzo – Servizio del Comune di Arezzo, Assessorato allo Sport e alle Politiche Giovanili, gestito dalla Cooperativa Betadue, organizza anche quest’anno una giornata di orientamento dedicata alla scelta della scuola superiore.

Lo scopo della giornata è, come per altri servizi che InformaGiovani offre, quello di fornire una cornice all’offerta formativa che il nostro territorio offre in modo che ragazzi e i genitori possano avere un quadro completo prima di orientarsi su di uno specifico istituto.

Consapevoli di quanto sia importante questa scelta che coinvolge tante famiglie, vogliamo offrire un primo strumento di orientamento per poter comparare in un’unica giornata i diversi percorsi che i ragazzi possono seguire soprattutto in base alle proprie inclinazioni ma anche avendo una visione delle prospettive future.

Aiutare e accompagnare i propri figli alla scelta della scuola superiore è un compito non facile; la dispersione scolastica è un fenomeno serio e fortemente penalizzante per il futuro dei ragazzi e in alcuni casi la scelta sbagliata del percorso scolastico può esserne la ragione.

SABATO 23 NOVEMBRE dalle 15.00 alle 18.00 nella sede di InformaGiovani Arezzo

(Piazza Sant’Agostino 8 – Arezzo)

Genitori e ragazzi troveranno negli spazi di Informagiovani i referenti per l’orientamento di tutti gli istituti scolastici di Arezzo oltre oltre ad alcuni delle vicinanze (settore alberghiero/forestale) che per la particolarità della loro offerta saranno con noi. In un’unica occasione potranno mettere a confronto indirizzi, parlare in modo individuale con gli insegnanti e informarsi sugli open day per visitare le singole scuole.

Per Informazioni: InformaGiovani Arezzo, Piazza Sant’Agostino 8 – Arezzo, Tel. 800 013156 (aperto dalle ore 11:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 18:00, dal lunedì al sabato) – email [email protected] – www.informagiovaniarezzo.org

