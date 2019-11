Pendolari Valdarno a Rossi e Ceccarelli: “informatevi meglio, condizioni di viaggio peggiorate e insostenibili”

“E’ proprio vero che la linea Direttissima è satura e alla stazione di Firenze S.M.Novella non entra più neanche uno spillo, come dice il presidente regionale Enrico Rossi? E’ vero che il sottoattraversamento Alta Velocità di Firenze è necessario per risolvere il problema del sovrapporsi tra i flussi di traffico ferroviario regionale e ad Alta velocità, come dice l’assessore regionale Vincenzo Ceccarelli? Noi leggiamo e sappiamo il contrario: che Rossi e Ceccarelli si informino meglio da RFI e Trenitalia”. L’invito alla Regione parte dal portavoce del Comitato Pendolari Valdarno Direttissima, Maurizio Da Re, dopo aver visto le ultime dichiarazioni di Rossi e Ceccarelli.

“L’unica cosa certa – continua Da Re – è che le condizioni di viaggio dei pendolari del Valdarno stanno diventando insostenibili e inaccettabili, fra guasti, ritardi, inchini sulla Direttissima e deviazioni sulla Lenta, senza miglioramenti e treni nuovi in vista nei prossimi anni col nuovo contratto di servizio, valevole fino al 2033, che la Regione sta per firmare, ma addirittura è prevedibile un peggioramento col nuovo orario di metà dicembre, con possibili nuovi treni Alta Velocità inseriti sulla Direttissima”. Il portavoce dei pendolari sottolinea inoltre che il recente documento di analisi-benefici della Tav di Firenze mette in evidenza (nota a pagina 7, in allegato), che non ci saranno benefici sulla Direttissima per i pendolari del Valdarno: le “interferenze rilevanti” con il “taglio tra flussi in direzione contraria” tra Campo di Marte e Rovezzano, ovvero i famosi inchini, ci sono oggi e ci saranno anche un domani col tunnel e la stazione Foster, proprio perchè il tunnel comincerà tra Campo di Marte e S.M.Novella, zona Cure, e quindi il collo di bottiglia a Rovezzano rimarrà tale e quale.

“Inoltre la settimana scorsa Trenitalia ha fatto sapere a un giornale fiorentino – ricorda il portavoce – che da metà dicembre le Frecceargento da e per Verona, almeno 16 treni quotidiani, non fermeranno più a Campo di Marte, ma alla presunta satura stazione di S.M.Novella, più conveniente per l’aspetto commerciale, anche della futura Foster”. Il portavoce dei pendolari commenta infine i continui guasti alla linea e ai treni regionali: “possibile che sulla Direttissima e sui treni dei pendolari i guasti siano sempre più frequenti? la manutenzione di RFI sulla linea e di Trenitalia sui treni non sono sufficienti? Che Rossi e Ceccarelli si informino meglio, altrimenti rischiano di farsi prendere in giro da Ferrovie, e i pendolari se la prendono con loro perchè non tutelati dalla Regione”, conclude Maurizio Da Re.