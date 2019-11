Formazione, nove digital media specialist pronti per entrare nel mondo del lavoro grazie a Confcommercio

Andrea Basco, Sofia Ciriello, Benedetta Corsi, Monica Maria Fabbrini, Nattia Elena Garcia, Elisa Grippo, Antonio Riccardi, Alice Ricci ed Elena Venturini hanno superato brillantemente l’esame finale del corso di 600 ore organizzato dall’associazione di categoria e finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Stefano Orlandi, direttore Area Formazione Confcommercio Arezzo: “abbiamo formato nuovi professionisti in grado di gestire campagne di digital advertising sui social, curare e controllare l’immagine aziendale sul web ed elaborare strategie per generare più traffico sui siti aziendali. L’auspicio è che tutti riescano a posizionarsi nel mondo del lavoro”. Per maggiori informazioni, contattare lo 0575 350755 (Area Formazione) o inviare una mail a formazione@confcommercio.ar.it.

Nuovi Digital Media Specialist sono pronti ad entrare nel mondo del lavoro. Merito del corso di formazione organizzato dalla Confcommercio di Arezzo con il sostegno del Fondo Sociale Europeo, che ha dato la possibilità a nove studenti disoccupati di intraprendere un percorso di 600 ore per formarsi nelle più importanti tecniche di lavoro del mondo digitale. Sono infatti sempre di più, anche in provincia di Arezzo, le imprese che si muovono online per dialogare con i clienti o cercarne di nuovi e hanno quindi bisogno di professionisti in grado di seguirle curando tutti gli aspetti della presenza su web e social.

I “magnifici nove” sono Andrea Basco, Sofia Ciriello, Benedetta Corsi, Monica Maria Fabbrini, Nattia Elena Garcia, Elisa Grippo, Antonio Riccardi, Alice Ricci ed Elena Venturini. Hanno tutte le carte in regola per lavorare con le aziende che hanno bisogno di sviluppare pagine web, svolgere aggiornamenti e manutenzione del sito, realizzare piattaforme di ecommerce, creare contenuti multimediali e pianificare campagne promozionali su social e web.

“È stato un percorso lungo e importante quello intrapreso dai nostri allievi – dichiara il direttore dell’area Formazione di Confcommercio Arezzo Stefano Orlandi – gli studenti, di età tra i 23 e i 50 anni, hanno ricevuto una formazione in aula/laboratorio di ben 420 ore che si vanno a sommare alle 180 di stage passate in aziende del territorio. Adesso hanno tutte le competenze necessarie per pianificare e gestire campagne di digital advertising sui social, curare e controllare l’immagine aziendale sul web risolvendo eventuali crisi, infine elaborare strategie per generare traffico sul sito aziendale”.

“Grazie a questo corso”, prosegue Orlandi, “un’allieva ha già trovato un impiego temporaneo, mentre un’altra è in trattativa con un’impresa, segno che la formazione sta dando i primi frutti. L’auspicio, ovviamente, è che tutti riescano a posizionarsi nel modo migliore nel mondo del lavoro. Lo scopo del corso è proprio questo”.

Per saperne di più ed eventualmente valutare una collaborazione, gli imprenditori di negozi, ristoranti, alberghi ed altre attività alla ricerca di uno specialista nel campo dei digital media possono contattare l’area formazione di Confcommercio Arezzo allo 0575 350755 o inviare una mail all’indirizzo formazione@confcommercio.ar.it.