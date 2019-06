Pescaiola da vivere e gare ciclistiche: circolazione e sosta nel fine settimana in città e nelle frazioni

Le principali modifiche al traffico e alla sosta previste per il fine settimana saranno conseguenti allo svolgimento di Pescaiola da vivere e di alcune gare ciclistiche.

La festa del quartiere cittadino comporterà dalle 13 di sabato 8 giugno fino alle 2 di notte della domenica il divieto di sosta con rimozione in via Alessandro dal Borro nel tratto fra via Benedetto Croce e via Uguccione della Faggiola, in via Benedetto Croce tra il civico 80 e via Pisacane, in via Ferrucci tra i civici 2 e 18. Dalle 14 del sabato e sempre fino alle prime ore notturne scatta anche il divieto di transito nei tratti suddetti di via Alessandro dal Borro e via Benedetto Croce. I veicoli che percorrono via Alessandro dal Borro giunti all’intersezione con via Uguccione della Faggiola hanno l’obbligo di svoltare a sinistra mentre quelli che vengono da via Uguccione della Faggiola giunti all’altezza dell’intersezione con via Alessandro dal Borro hanno l’obbligo di svoltare verso viale Cittadini. Percorrendo via Giordano Bruno giunti all’incrocio con via Benedetto Croce c’è l’obbligo di svoltare a sinistra. Ai veicoli in transito nella rotatoria via Caduti di Cefalonia e Corfu/via Benedetto Croce è vietato l’accesso in via Benedetto Croce a eccezione del traffico locale fino al civico 80. A questa altezza, scatta l’obbligo di svolta in via Giordano Bruno.

E veniamo alle gare ciclistiche, tutte previste per domenica 9 giugno: il terzo Memorial Valentino Mucci e il dodicesimo Memorial Amos Tarquini comporteranno dalle 11 alle 18 il divieto di sosta con rimozione in via Manzoni, in via Romana nel tratto compreso fra via Manzoni e lo svincolo con viale Dante e dal civico 133 all’intersezione con viale Dante. Dalle 12 alle 18, divieto di transito nel tratto di via Romana fra via Manzoni e l’intersezione con viale Dante. Dalle 14,20 alle 18 è istituito il divieto di accesso in via Romana per i veicoli che circolano nella rotatoria del Bivio di Olmo, nello svincolo della S.S. 73, in via Vittorio Veneto e nello svincolo d’immissione da viale Fratelli Rosselli.

La Coppa Alberto Roggi comporterà dalle 11 alle 18,30 il divieto di sosta con rimozione a Vitiano nel tratto di via del Fondaccio compreso tra il civico 263 e la S. R. 71. La gara partirà alle 15,30 e avrà effetto sulla circolazione stradale lungo il percorso.