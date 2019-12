Piazza San Jacopo e Risorgimento ….. a tutto Natale

Il mercatino di Piazza San Jacopo e Risorgimento si conferma ormai da anni una certezza del Natale ad Arezzo. Numerosi i commercianti che propongono prodotti per tutti e per tutti i gusti ed interessi. Per farsi un regalo o per fare un regalo, agli amici come pure alla famiglia.





















Organizzato da Confesercenti, da quattro anni rientra anche nel progetto di Arezzo Città del Natale. E in questa edizione c’è una novità importante, non più banchi, ma vere e proprie casette per gli espositori tutte in legno e in pieno stile natalizio.

Al mercatino si possono acquistare sciarpe, papale, guanti, biancheria, formaggi, tartufo, spezie, chicci, prodotti per l’estetica, abbigliamento, pigiami, tute calde calde, oggettistica, decorazioni natalizie e chi più ne ha più ne metta.