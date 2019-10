Picnic all’inferno per Piero Pelu’

Piero Pelù e Greta Thunberg insieme in un canzone.

Accade nel singolo che segna il ritorno sulle scene discografiche del frontman dei Litfiba dal titolo Picnic all’inferno in uscita venerdì, 18 ottobre.

Non si tratta di un duetto virtuale.

La voce di Greta Thunberg è stata campionata da un discorso tenuto dalla giovane attivista nel dicembre del 2018 a Katowice, in Polonia.

Però Pelù è sempre stato molto sensibile alle tematiche dell’ambiente e del clima, basti ricordare alcuni suoi suoi brani come Stesso Futuro, Tribù 2006 o Eutòpia 2016.

Nel suo nuovo singolo il cantautore riprende in modo musicalmente inaspettato le parole di elaborando un brano in cui la sua eclettica voce si incontra e si alterna con quella della giovane attivista svedese, in una sorta di originalissimo duetto.

La citazione di Greta, presente nell’incipit del brano, è la seguente:

My name is Greta Thunberg. I’m 15 years old. I’m from Sweden.

You are never too small to make a difference.

Il singolo potrebbe essere l’inizio del suo nuovo progetto discografico da solista.

Nel 2020 Piero Pelu’ festeggerà quarant’anni di carriera musicale ed il rocker toscano è pronto a tornare in radio e sul palco.