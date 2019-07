Porta Crucifera: Andrea Bidini è il nuovo capitano

Dopo le dimissioni di Rodolfo Raffaelli il consiglio direttivo rossoverde si e riunito ieri sera per scegliere il sostituto.

È Andrea Bidini il nuovo Capitano di Porta Crucifera. Già vice capitano Bidini raccoglie l’eredità di Raffaelli con l’intento di riportare alla vittoria il quartiere che manca da nove edizioni.

Il direttivo rossoverde ha comunicato la decisione presa con un comunicato:

“Il Consiglio Direttivo del Quartiere di Porta Crucifera prende atto, suo malgrado, delle dimissioni irrevocabili dal ruolo di Capitano di Rodolfo Raffaelli. La decisione è frutto di un’attenta riflessione personale atta a scuotere in senso positivo l’ambiente e cercare quindi di contribuire fattivamente ad un pronto riscatto per la Giostra di Settembre. La serenità della scelta di Rodolfo, della quale il Consiglio ha dovuto prendere atto dopo aver cercato di farlo desistere, è confermato dal fatto che oggi, nonostante anche nuovi scenari di carattere personale, resta all’interno del Consiglio e quindi saldamente all’interno del progetto partito ormai da tempo .

Rivestirà la carica di Capitano Andrea Bidini, già vice Capitano.

A Rodolfo Raffaelli va l’apprezzamento e la gratitudine di tutto il Consiglio Direttivo con la certezza che lo stesso continuerà a restare una grande risorsa per Porta Crucifera.

Ad Andrea un grande in bocca al lupo per il nuovo incarico.”