Aperta la Campagna Abbonamenti dell’Amen Scuola Basket Arezzo

La nuova stagione dell’Amen Scuola Basket Arezzo riparte con la Campagna Abbonamenti, da Mercoledi 10 Luglio tutti i sostenitori amaranto potranno assicurarsi un posto al Palasport Estra per il campionato di Serie C Gold 2019-2020.

Tante le sfide da non perdersi in questa nuova avventura dove gli amaranto potranno confrontarsi con società che hanno fatto la storia della pallacanestro italiana. Sono previsti anche due derby aretini contro la Fides Montevarchi e contro la Synergy Valdarno.

Gli abbonamenti hanno un costo di € 60 e saranno validi per tutte le 15 gare interne di stagione regolare e sarà possibile sottoscriverli nella prima fase fino al 19 Luglio presso la Segreteria SBA dal Lunedi al Venerdi con orario di apertura 17.30-19.30. Una seconda fase di apertura della campagna abbonamenti è prevista da Lunedi 26 Agosto.