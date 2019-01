Porta Sant’Andrea, offerta dei ceri al beato Gregorio X e pizzeria al quartiere

Sabato 12 gennaio torna la “Pizzeria al Quartiere” presso il circolo bianco verde. Dalle ore 20 sarà possibile cenare nella sede di via delle Gagliarde con antipasti, primi piatti e le pizze preparate dai pizzaioli biancoverdi. Non è necessaria la prenotazione, ma chi volesse far riservare dei tavoli può farlo chiamando il numero 0575.295040.

L’appuntamento cade nel giorno di apertura dell’anno giostresco 2019, evento che vedrà protagonista una compagine in costume del Quartiere durante la cerimonia di offerta dei ceri a Papa Gregorio X, nel ricordo della sua morte in terra aretina avvenuta nel 1276 di rientro dal Concilio di Lione.

Il programma vedrà impegnati i figuranti biancoverdi a partire dalle 18.00: il ritrovo è fissato in piazza San Jacopo, dove partirà la sfilata per le strade del centro che arriverà fino alla Cattedrale. Alle ore 19.00 è previsto l’ingresso in Duomo per la donazione del cero votivo al Beato Gregorio.