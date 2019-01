Sabato 12 musica al Rock Heat con Arezzo Wave: La Municipàl, Piqued Jacks e Walter Celi

Partenza ufficiale dei concorsi di Arezzo Wave con Primo Maggio e del contest “I WILL!”

Nuovo anno, nuovi progetti per la Fondazione Arezzo Wave Italia: sabato 12 gennaio tradizionale riunione ad Arezzo di tutti i rappresentanti delle 20 regioni d’Italia con il bilancio del 2018 e tutte le anteprime del 2019. Dalle 21 in poi musica al Rock Heat con La Municipàl, Piqued Jackse e Walter Celi, ingresso gratuito.

La Municipàl, duo leccese godibile e pop, si esibisce in collaborazione con il Primo Maggio. Prima di loro i pistoiesi dei Piqued Jacks, alt/funk-rock policromo e passionale. Chiude la serata Walter Celi, miglior proposta artistica Arezzo Wave 2018, pugliese di Bari, polistrumentista e talento del ritmo.

Sono tante le novità quest’anno, a partire dalla partnership con il Primo Maggio, eventone televisivo molto noto che si è legato ad Arezzo Wave per la scoperta dei giovani talenti. Il 1 Maggio 2019 infatti il gruppo vincitore del concorso di Arezzo Wave si esibirà sul palco romano di Piazza San Giovanni in diretta televisiva Rai. Inoltre, tutti i gruppi iscritti al concorso di Arezzo potranno iscriversi, se vorranno, al contest “Primo Maggio tutto l’anno” e viceversa. Per suggellare questo gemellaggio Massimo Bonelli, organizzatore dello storico concertone romano, sarà ad Arezzo nel pomeriggio di sabato 12 gennaio per incontrare la struttura nazionale della Fondazione Arezzo Wave, i tanti rappresentanti regionali che, anno dopo anno, fanno lo scouting prezioso dei nuovi talenti del Paese. Via dunque con la giornata di sabato alla nuova edizione dello storico concorso “Arezzo Wave Band”.

In partenza sabato 12 anche altri due concorsi, ovvero opportunità per i più giovani: “I WILL!” e Digital Detox.

“I WILL!” è realizzato grazie al contributo di Regione Toscana – Giovanisì in accordo con il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e con la collaborazione di Cesvot ed è rivolto a tutti i giovani toscani under35 che suonano o che si esprimono con creatività. Testimonial del concorso è Erriquez della Bandabardò. Ai partecipanti è richiesto di realizzare un video spot della durata di 30’’ sul tema del volontariato, in palio 3000 euro.

Digital Detox è un nuovissimo contest, finanziato anch’esso dalla Regione Toscana, diretto agli over16 che li “sfida” a valutare correttamente e ridurre l’uso del digitale. Il contest è legato alla presenza dei ragazzi su Instagram e mette in palio una 3 giorni “off grid” (senza connessioni) in un agriturismo top della Toscana, con corsi e premi per i 6 vincitori.

Tutte le info della Fondazione Arezzo Wave Italia, regolamenti, premi, scadenze e modalità di iscrizione saranno online su arezzowave.com dal 12 gennaio e sabato al Rock Heat con inizio alle ore 21 sarà possibile anche fare direttamente domande ai referenti della Fondazione.