Porta Santo Spirito vince la Prova Generale

Nove punti e il centro di Elia Taverni regalano al quartiere di Porta Santo Spirito la Prova Generale della 139esima edizione della Giostra del Saracino dedicata a Giancarlo Felici, rettore più vittorioso della storia di Porta del Foro a CUI i vincitori donano il trofeo consegnandolo nelle mani del figlio e attuale rettore Roberto Felici.

Ad aprire la Piazza, secondo l’ordine delle carriere sancito dall’estrazione del 25 agosto, è il Quartiere di Porta Crucifera con Filippo Fardelli che marca il 4. Tocca poi a Sant’Andrea che manda sulla lizza Saverio Montini ma il giovane giostratore biancoverde colpice l’1 e pone subito il suo quartiere di fronte ad un’ardua impresa. Quattro anche per Porta del Foro con Francesco Rossi che copia il punteggio dei rossoverdi: 4. Santo Spirito chiude la prima serie di carriere con Elia Taverni che va sicuro sul cinque e porta quindi in vantaggio il quartiere della Colombina.

Seconda serie di carriere: si ricomincia da Porta Crucifera con Niccolò Paffetti che eguaglia il compagno di casacca. E’ 4 e Colcitrone è a quota 8. Sant’Andrea scende sulla lizza con Matteo Bruni che non va oltre il 4 e di fatto estromette dai giochi il suo quartiere. Anche Roberto Gabelli eguaglia il suo compagno, 4 anche per lui e Porta del Foro è a pari punti con Porta Crucifera, ma a Santo Spirito basta il 4 per portarsi in vantaggio e Elia Pineschi non sbaglia. Nove punti per la Colombina che vince la la Prova Generale della 139esima Giostra del Saracino e riceve dal sindaco il trofeo dedicato alla memoria di Giancarlo Felici che non poteva che essere donato al quartiere della Chimera.