Premio Fair Play Menarini 2019: grande partecipazione alle borse di studio

Lotta al bullismo, fair play, etica e pace. Queste le tematiche protagoniste della decima edizione del Concorso Borse di Studio “Fair Play, etica e sport” indetto dall’Associazione “Premio Internazionale Fair Play Mecenate” in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale di Arezzo. Un’occasione per coinvolgere ed educare le scuole di ogni ordine e grado del territorio invitando i giovani d’oggi a riflettere sui valori che, da sempre, animano le iniziative del Premio Fair Play. La cerimonia di premiazione, svoltasi questa mattina nella splendida cornice della Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo, ha rappresentato anche quest’anno il primo step verso la XXIII edizione del Premio Internazionale Fair Play – Menarini, la tre giorni dedicata ai big dello sport italiano ed internazionale diventata ormai uno degli appuntamenti clou dell’estate aretina (2,3,4 luglio a Castiglion Fiorentino).

“E’ un onore per la Provincia ospitare in Sala dei Grandi bambini e ragazzi che, grazie al Premio Fair Play-Menarini, imparano a credere ad un progetto legato allo sport e alla professione di valori importanti – spiega la presidente della Provincia di Arezzo Silvia Chiassai.- Ogni anno con il premio apriamo il nostro territorio a campioni di fama internazionale, ma un’iniziativa dedicata alle nuove generazioni, come questa delle borse di studio, ci permette di e trasmettere ideali utili non soltanto in ambito sportivo, ma anche nella quotidianità”.

Una partecipazione a dir poco sorprendente è stata registrata anche nell’ambito del Contest “L’Essenza del Fair Play” giunto quest’anno alla sua quarta edizione ed intitolato “Mai più bullismo”. Rivolto agli studenti degli istituti superiori, il contest si è configurato come una gara tra video capaci di rappresentare i messaggi di rispetto e sana competizione alla base della mission del premio.

Nel corso della cerimonia, è stato inoltre ufficializzato il vincitore del Premio speciale “Studio e sport” ideato in collaborazione con il Centro Sportivo delle Fiamme Gialle. Ad aggiudicarselo Caterina Ceccarelli, giovane nuotatrice iscritta nella classe 1°K del Liceo scientifico “Francesco Redi” di Arezzo. Grazie alla sua buona media scolastica e agli ottimi risultati agonistici conquistati, Caterina verrà premiata la sera del 4 luglio a Castiglion Fiorentino insieme a tanti campioni del panorama mondiale ed avrà la possibilità di trascorrere un weekend presso il Centro Sportivo delle Fiamme Gialle per allenarsi con i suoi più prestigiosi atleti.

“Con questa cerimonia di consegna prende ufficialmente il via l’edizione 2019 del Premio Fair Play- Menarini – dichiarano gli organizzatori Angelo Morelli e Chiara Fatai -Con un pizzico di orgoglio possiamo dire che vedere così tanti giovani partecipare a questo concorso esprimendo, attraverso i loro lavori, idee sempre nuove e brillanti, ci riempie di soddisfazione. È per le nuove generazioni che il premio ha senso di esistere: proprio a queste devono arrivare messaggi positivi di lealtà e di correttezza per una società migliore”.

Di seguito l’elenco di tutti i premiati:

RISULTATI BORSE DI STUDIO

Scuole Primarie – “LA PACE E’ POSSIBILE”

1° CLASSIFICATO

Classe 4°A Scuola Primaria San Giustino Valdarno – Istituto Comprensivo Statale Loro Ciuffenna

2° CLASSIFICATO

Classe 2°A Scuola Primaria Tenente Orlandi – San Giustino Valdarno – Istituto Comprensivo Statale Loro Ciuffenna

3° CLASSIFICATO

Classe 5°A Scuola Primaria San Giustino Valdarno – Istituto Comprensivo Statale Loro Ciuffenna

SCUOLE MEDIE – “Inquadra il fenomeno del bullismo indicando il contesto in cui si sviluppa, i motivi che lo determinano e le possibili strategie d’intervento per contenerlo”

1° CLASSIFICATO

Classe 1° H – Istituto comprensivo “Andrea Cesalpino” – Arezzo

2° CLASSIFICATO

Classe 2° B – Istituto comprensivo “Andrea Cesalpino” – Arezzo

3° CLASSIFICATO

Classe 3° B – Istituto comprensivo “Andrea Cesalpino” – Arezzo

SCUOLE SUPERIORI- “BULLISMO: UN PROBLEMA APERTO DI DIFFICILE RISOLUZIONE”

1° CLASSIFICATO

Classe 1° B Liceo classico “Luca Signorelli” – Cortona (Docente MARCO GIAPPICHINI)

2° CLASSIFICATO

ALESSANDRO ROSSI – Classe 2°T Liceo scientifico “F. Redi” – Arezzo (Docente STEFANIA GALLETTI)

3° CLASSIFICATO

ELISA BUCCI – Classe 4° ITE “Laparelli Pitti” – Cortona (Docente MARIA ROSSI)

RISULTATI CONTEST 2019 – L’Essenza del Fair Play

1° CLASSIFICATO

Classe 3° C Liceo artistico “Luca Signorelli”- Cortona (Docente MARCO GIAPPICHINI)

2° CLASSIFICATO

Classe 3°M2 Liceo artistico “Piero della Francesca” – Arezzo (Docente RITA ZOLFINI)

3° CLASSIFICATO

Classe 3° D Alberghiero settore turismo Istituto “Vegni” – Capezzine (Docente TIZIANA DI LENA)

4° CLASSIFICATO ex-aequo

Classe 4°MC1 Audiovisivo Multimediale Liceo artistico “Piero della Francesca Arezzo” (Docente GIULIANA SABIA)

4° CLASSIFICATO ex-aequo

Classe 2°M1 Liceo artistico Annesso al Convitto Nazionale Arezzo (Docente VERONICA DAPOLITO)

4° CLASSIFICATO ex-aequo

Classe 2°M2 Liceo artistico Annesso al Convitto Nazionale Arezzo (Docente VERONICA DAPOLITO)

PREMIO “STUDIO E SPORT”

Caterina Ceccarelli – specialità nuoto – classe 1°K Liceo scientifico “Francesco Redi”- Arezzo

CLASSIFICA PER IL WEEKEND A CASTELPORZIANO

1° CLASSIFICATO

Andrea Cherubini – specialità karate -classe 3°P Liceo scientifico “Francesco Redi” – Arezzo

2° CLASSIFICATO

Riccardo Paionni – specialità lotta – Liceo scientifico “Francesco Redi” – Arezzo

3° CLASSIFICATO

Giovanni Sposato – specialità pallavolo – classe 3°B Liceo classico “Luca Signorelli” – Cortona

4° CLASSIFICATO

Asia Menci – specialità atletica leggera – classe 4°M Liceo linguistico “Giovanni da Castiglione” – Castiglion

Fiorentino