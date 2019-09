Proxima Music riparte con tre serate di musica a porte aperte

Da mercoledì 18 a venerdì 20 settembre, il Liceo Scientifico ospiterà lezioni gratuite di musica e canto

L’occasione permetterà alla scuola cittadina di presentare i docenti, le novità e le attività del 2019-2020

Tre serate nel mondo delle sette note con ventiquattro docenti di musica. L’iniziativa è promossa dalla scuola Proxima Music che, come tradizione, anticipa l’avvio del nuovo anno di corsi con una serie di lezioni a porte aperte in cui ogni allievo e aspirante allievo potrà mettersi alla prova con i più diversificati strumenti o ricevere le prime nozioni di canto. L’appuntamento, a partecipazione libera e gratuita, è in programma da mercoledì 18 a venerdì 20 settembre, dalle 16.00 alle 19.30, nei locali del Liceo Scientifico “Redi” e si rivolge ad appassionati di musica di tutte le età, dai bambini di cinque anni agli adulti.

I tre giorni troveranno il loro punto di forza nella presenza congiunta di tutti i maestri di Proxima Music che saranno eccezionalmente riuniti per permettere ai presenti di iniziare a cantare o di scegliere tra tanti strumenti da suonare (a corda, a fiato, a tastiera, a percussioni o elettrici), accompagnandoli così tra le prime note. Alle lezioni a porte aperte sono attesi anche musicisti già esperti che necessitano di una formazione specializzata orientata ad un futuro accesso in conservatorio o che ambiscono ad una preparazione tecnica di alto livello attraverso le masterclass che saranno organizzate nel corso dell’anno (a breve, ad esempio, partiranno le lezioni di batteria e registrazione con Michele Esposito de I Ministri). Nell’occasione degli Open Day sarà possibile anche conoscere le novità della scuola aretina al via dalla fine di settembre, tra cui il corso di cajon, il corso di Song Writing per imparare a scrivere il testo di una canzone, e il corso di educazione musicale “Farmusicainsieme: note, ritmi e canti in inglese” per introdurre i bambini al mondo dei suoni. La proposta musicale di Proxima Music sarà arricchita anche dalla collaborazione con il cantante e attore Enrico D’Amore che, dopo aver calcato i palcoscenici di tutta Italia, porterà ad Arezzo il suo progetto del Musical Power Camp con lezioni per imparare ad esibirsi davanti ad un pubblico e una telecamera con un percorso in cui lo sviluppo della voce e del canto si unisce ad un parallelo lavoro su emotività, espressività e consapevolezza. La programmazione didattica, infine, sarà completata dai laboratori di fotografia, scrittura creativa e disegno che verranno proposti per il secondo anno consecutivo, permettendo alla scuola di spaziare tra diversi ambiti artistici. Per ottenere ulteriori informazioni è possibile scrivere a info@proximamusic.it o chiamare il numero 331/199.78.65. «Di anno in anno – commenta il direttore Alessandro Bertolino, – Proxima Music cresce nel numero di allievi e, soprattutto, nelle attività proposte. Questa ricchezza ci ha motivato a riunire tutti insieme i nostri docenti al Liceo Scientifico per tre giornate in cui ogni appassionato di musica potrà conoscere la scuola, ottenere tutte le informazioni e mettersi alla prova in lezioni di canto o strumento».