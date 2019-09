Maestri, agonistica e campi: una stagione di novità per il Valtiberina Tennis

Il circolo ha potenziato gli staff tecnici e ha riorganizzato l’attività dalla scuola tennis all’agonistica

Il PalaPiccini di Sansepolcro sarà ulteriormente ampliato dai lavori per un quarto campo in sabbia

Il Valtiberina Tennis&Sports inizia la stagione all’insegna del rinnovamento. Nuovi staff tecnici, nuova organizzazione dei corsi e nuovi lavori di ampliamento alle strutture del PalaPiccini: il circolo di Sansepolcro, forte di oltre cento atleti di ogni età, è ormai un punto di riferimento per il movimento tennistico della vallata e si appresta a muovere un ulteriore passo in avanti per migliorare la proposta sportiva nelle varie categorie. In questo senso, una sempre più forte attenzione sarà rivolta verso il settore agonistico che è stato interamente affidato alla maestra Elora Dabija, ex professionista nata nel 1991 che in passato è salita fino al 273° posto del ranking mondiale e che è tornata a disposizione del Valtiberina Tennis dopo una breve pausa per la nascita di due figlie. Dabija coordinerà la preparazione tecnica e atletica dei bambini e delle bambine che saliranno dalla scuola tennis, con l’obiettivo di poter schierare atleti e squadre competitivi a livello provinciale e regionale.

La scuola tennis continuerà ad essere uno dei fiori all’occhiello di questo movimento sportivo, con i corsi che saranno ancora curati dalla competenza del maestro nazionale Pino Salvi che da anni è tra i protagonisti della crescita del circolo tiberino. Al suo fianco è stato inserito un secondo maestro nazionale che nelle ultime stagioni ha insegnato al 3T Tennis Academy di Santa Maria degli Angeli (Pg), Claudio Ceccomori, la cui presenza consentirà ulteriormente lo sviluppo del tennis a Sansepolcro in virtù di una carriera ricca di esperienze e successi. Questi maestri si occuperanno dei corsi di tennis e minitennis per i bambini nati a partire dal 2015, oltre che dei corsi amatoriali per adulti. «La scelta di dividere le attività di scuola tennis e agonistica, dedicandogli maestri specifici – commenta il presidente Carmelo Gambacorta, – testimonia la volontà di diventare ancor più competitivi, seguendo con sempre maggiore attenzione e professionalità la crescita sportiva degli atleti di tutte le categorie».

L’avvio della stagione sportiva è accompagnato anche dai lavori di ampliamento all’impianto di beach tennis e beach volley, due discipline che di stagione in stagione stanno aumentando i loro atleti. Il PalaPiccini verrà dotato di un quarto campo in sabbia che sarà inaugurato entro la fine del mese di settembre e che va ad aggiungersi ai tre già attivi dal 2016, arricchendo ulteriormente la proposta sportiva dell’impianto biturgense. «Lo scorso marzo – ricorda lo stesso Gambacorta, – abbiamo dovuto fare i conti con la distruzione da parte del vento del pallone che copriva i nostri terreni di gioco in sabbia. Questa calamità è stata uno stimolo per ripartire ancora più forti e per progettare un’ulteriore crescita del circolo: non ci siamo, infatti, limitati a dotarci di una nuova copertura per l’inverno ma abbiamo previsto un quarto campo che dal mese di ottobre sarà a disposizione degli appassionati della provincia di Arezzo e delle province limitrofe».