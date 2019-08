Quattro giornate alla scoperta del basket con gli Open Day della Sba

Quattro giornate alla scoperta del basket. Tra gli appuntamenti di inizio stagione della Scuola Basket Arezzo rientrano, come tradizione, gli Open Day del minibasket “Nova Verta” aperti a tutti i bambini nati tra il 2008 e il 2015 che rappresenteranno un’occasione di ritrovo e di ripresa degli allenamenti per gli atleti già tesserati e, allo stesso tempo, un’opportunità di provare questo sport per tutti coloro che sono intenzionati ad iniziare a giocare.

Le lezioni di prova, completamente gratuite e ospitate dal palasport Estra “Mario d’Agata”, sono in programma in quattro diverse giornate nelle prime due settimane di settembre: giovedì 5 e giovedì 12 in orario pomeridiano, e sabato 7 e sabato 14 in orario mattutino. Nel corso degli Open Day verranno creati gruppi omogenei in relazione alle fasce d’età e l’unico requisito per poter partecipare è il possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica (per chi è nato tra il 2009 e il 2015) o del certificato alla pratica sportiva agonistica (per i 2008).

I quattro pomeriggi di minibasket saranno anche una possibilità per le famiglie per conoscere gli istruttori e per confrontarsi con loro, ottenendo tutte le informazioni su una pratica sportiva che non prevede l’agonismo. Il compito dello staff tecnico sarà infatti di favorire una crescita armoniosa di ogni piccolo atleta, di prepararlo a livello motorio e di appassionarlo alla pallacanestro, utilizzando il gioco e il divertimento come strumenti per insegnare lo sport.

La stessa Sba, inoltre, da molti anni ha deciso di investire su questo settore come base dell’intera attività sportiva perché dal minibasket emergeranno quei cestisti che in futuro militeranno nelle categorie superiori, dai massimi campionati giovanili d’Eccellenza alle prime squadre.

In quest’ottica, una particolare attenzione è rivolta alla scelta degli istruttori che si occuperanno dei più piccoli del basket aretino e che sono stati selezionati per la loro esperienza: il coordinatore dell’attività è direttamente il responsabile tecnico della società, Umberto Vezzosi, che potrà fare affidamento nei vari gruppi sull’attuale allenatore della prima squadra Massimiliano Milli, su Paolo Bruschi, su Franco Guccione, su Mirko Pasquinuzzi e su Michele Roggi. Tutte le indicazioni su date e orari per ogni annata sono disponibili sul sito www.sba-arezzo.it, mentre per ottenere ulteriori informazioni è possibile chiamare i numeri 0575/299.719 o 388/78.28.714, o scrivere a info@sba-arezzo.it. «Di stagione in stagione – spiega il presidente Mauro Castelli, – crescono i numeri del minibasket della Sba che è uno dei nostri fiori all’occhiello, potendo fare affidamento su oltre duecento bambini che ogni giorno si allenano, si divertono e crescono insieme a noi. Con gli Open Day apriamo l’attività a tutte le famiglie con figli tra i quattro e i dieci anni, per permettere di provare questa attività sportiva e di vivere le emozioni della pallacanestro».