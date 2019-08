Saracino, l’impegno della Centrale 118 per l’assistenza ai cittadini

La Giostra del Saracino è un impegno importante anche per la Centrale 118 di Arezzo, che tutta la settimana di preparazione all’evento prevede mezzi e risorse a presidiare il centro della città, sia per le prove che per la Giostra. In vista di domenica prossima, la Centrale Operativa, come ogni edizione, ha stilato un Piano di sicurezza sanitaria in stretta collaborazione con il mondo del volontariato: Misericordia, Croce Rossa e Croce Bianca.

Per il giorno della Giostra saranno impiegati: 1 Disaster Manager (cioè un sanitario con formazione specifica al coordinamento ed alla gestione di eventi maggiori), 5 sanitari (3 infermieri e 2 medici), 20 soccorritori di livello avanzato, 5 operatori radio, 4 ambulanze BLSD in piazza Grande, 2 ambulanze BLSD di supporto fuori dalla piazza e 1 posto di comando avanzato, cioè il mezzo della Regione per il coordinamento delle Maxi emergenze.

Le sere delle prove, invece, è una BLSD a presidiare la piazza. Per quanto riguarda i quartieri e le serate che organizzano in attesa della Giostra, ognuno di loro ha presentato un Piano di assistenza sanitaria che è stato vagliato dalla Centrale 118 per garantire un’assistenza dedicata nelle quattro zone.