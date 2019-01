Ad un mese dalle dimissioni di Tommaso Acuti, Luca Bollori, Stefania Luconi e Luciano Naccarato il consiglio direttivo di via delle Gagliarde ha provveduto ad effettuare la surroga come previsto dallo statuto.

Entrano a far parte del consiglio direttivo Domenico Ammirati, Erica Canocchi, Marco Cini e Caterina Gabutti. Ammirati, “Mimmo” per i quartieristi, entra in consiglio per la terza volta, mentre Cini, Gabutti e Canocchi sono alla loro prima esperienza in Consiglio.