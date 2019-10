Raduno Vespa Piaggio a Staggiano e Mercatino dei bambini in via Alessi, le modifiche alla circolazione

In occasione del Raduno di fine estate riservato a ciclomotori e motocicli “Piaggio Vespa”, organizzato dal Vespa Club Arezzo, dalle ore 9 alle ore 15 (e comunque fino a cessate esigenze) sono istituiti il divieto di transito e di sosta con rimozione dei veicoli nel piazzale antistante il civico n. 66 della loc. Staggiano (area meglio identificata dalla segnaletica provvisoria posizionata in loco).

Per quanto riguarda invece il Mercatino dei bambini organizzato dalla parrocchia di San Pietro e Paolo, dalle ore 7.30 alle ore 22 (e comunque fino a cessate esigenze) sono istituiti il divieto di transito e di sosta con rimozione dei veicoli, in via Marco Attilio Alessi, in entrambi i lati del tratto viabile interno compreso tra i civici 20 e 38.