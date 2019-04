Riqualificazione del complesso “ex macelli” di Castiglion Fiorentino

L’amministrazione comunale punta alla creazione di un polo multifunzionale con servizi per la collettività.

Al via il concorso di idee.

L’Amministrazione Comunale di Castiglion Fiorentino indice un concorso di idee per acquisire la migliore proposta progettuale per la riqualificazione architettonica e funzionale dell’ex mattatoio Comunale.

L’obiettivo di recupero e valorizzazione del complesso immobiliare denominato “ex macelli” ubicato nel cuore del paese, ha una valenza strategica, non solo dal punto di vista del decoro urbano ed estetico, quanto piuttosto nelle potenziali funzioni pubbliche e di servizio in esso ospitabili. Tale complesso, infatti, dovrà fungere da polo dedicato alla promozione e al marketing territoriale oltre che da punto per la condivisione dello studio, della ricerca e della lettura. Parte dell’immobile potrà essere destinato a servizi, anche offerti da privati, d’interesse pubblico o per la collettività.

“L’Amministrazione intende ricorrere allo strumento del concorso di idee, una forma efficace e trasparente, per raccogliere un ventaglio di proposte progettuali che esprimano tutte le potenzialità di questo immobile pubblico. L’obiettivo è quello di disporre di una nuova centralità urbana attraverso soluzioni funzionali e costruttive innovative con l’impiego di un linguaggio architettonico rapportato al contesto che rendano il sito un punto di riferimento per la comunità” dichiara l’assessore all’Urbanistica.

Maggiori informazioni e scadenze saranno reperibili sul sito del Comune di Castiglion Fiorentino , all’indirizzo http://www.comune.castiglionfiorentino.ar.it alla sezione “Bandi di Gara e Avvisi